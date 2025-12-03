Trainline - BorsaInside.com

Trainline finisce sotto la lente di J.P. Morgan, che rivede al ribasso le prospettive del gruppo per i prossimi anni. Secondo la banca americana, l’azienda si avvia verso un contesto operativo più problematico entro il 2026, penalizzato dal nuovo quadro regolatorio, da un mercato sempre più competitivo e da aspettative di crescita ridimensionate.

Nel corso della mattinata, il titolo ha reagito negativamente alle nuove valutazioni, scendendo del 6,4% alle 10:27 ora italiana.

La banca ha tagliato il target price a 230 pence per dicembre 2027, ben al di sotto dei precedenti 300 pence. Per riferimento, le azioni Trainline avevano chiuso a 227 pence nella seduta del 2 dicembre.

Una delle ragioni principali del downgrade è la decisione del Governo inglese di bloccare per la prima volta in 30 anni le tariffe ferroviarie regolamentate. Questo intervento dovrebbe incidere direttamente sulle vendite nette dei biglietti rivolte ai consumatori del Regno Unito, che ora J.P. Morgan prevede stabili nell’anno fiscale 2027. Il congelamento segue l’aumento delle tariffe del 4,6% previsto nel marzo 2025, ma impedirà al settore di beneficiare della crescita dei prezzi negli anni successivi, con effetti negativi sui ricavi e sulla leva operativa.

Per il segmento Consumer UK, gli analisti stimano ora un calo del 2% dei ricavi nel FY 2027, mentre le previsioni complessive del gruppo per il biennio 2027–2028 vengono ridotte del 4%.

A pesare sulle prospettive della società c’è anche l’arrivo della nuova piattaforma digitale nazionale voluta dal Governo e gestita sotto il marchio Great British Railways. Il progetto punta a unificare 14 siti web e app degli operatori ferroviari in un unico punto di accesso: un cambiamento che, secondo J.P. Morgan, aumenterà la pressione concorrenziale, altererà l’intero mercato della biglietteria online e manterrà alto il rischio di ulteriori effetti negativi derivanti dalla legislazione in corso.

Le conseguenze sulle performance attese sono evidenti: la banca riduce dell’8% l’EBITDA rettificato atteso per gli anni fiscali 2027 e 2028, ora stimato rispettivamente in 177 milioni e 178 milioni di sterline. Anche l’EPS rettificato 2027 viene corretto al ribasso a 21,50 pence, con una flessione del 12,1% rispetto alle precedenti stime.

Sul fronte dei ricavi, il gruppo dovrebbe raggiungere 457 milioni di sterline nel 2027 e 477 milioni nel 2028, mentre le vendite nette di biglietti sono previste a 6,56 miliardi nel FY 2027 e 6,87 miliardi nel FY 2028.

Nonostante una generazione di cassa ancora robusta – J.P. Morgan stima 103 milioni di sterline di free cash flow nel FY 2027 – il titolo appare oggi meno interessante rispetto al passato. La nuova valutazione porta Trainline a scambiare a 7,1 volte EV/EBITDA, a fronte di un CAGR superiore al 4% tra il 2026 e il 2028. Rimangono solidi i ritorni per gli azionisti, con riacquisti da 150 milioni di sterline e un programma ricorrente stimato in 75 milioni dall’anno fiscale 2027, ma secondo J.P. Morgan il rapporto rischio–rendimento si è sbilanciato in negativo.

Gli analisti esaminano anche il ruolo dell’intelligenza artificiale, un ambito in cui Trainline ha già investito con assistenti digitali e sistemi di machine learning dedicati al customer care e ai processi ingegneristici. Tuttavia, la banca segnala un nuovo rischio emergente: l’evoluzione delle piattaforme di IA agentica, che potrebbero dirottare il traffico lontano dai canali diretti dell’azienda, con implicazioni sulla capacità di monetizzare gli utenti e la necessità di aumentare la spesa in tecnologia e marketing.

Il quadro competitivo nel quale Trainline opera, conclude J.P. Morgan, è oggi più incerto e più vicino a un modello semi–nazionalizzato, complice il ritorno alla proprietà pubblica di un numero crescente di operatori ferroviari nel Regno Unito.

