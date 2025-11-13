Telekom - BorsaInside.com

Deutsche Telekom ha archiviato un terzo trimestre superiore alle attese e, forte di una performance solida sia negli Stati Uniti sia in Europa, ha deciso di ritoccare verso l’alto le previsioni sull’intero esercizio 2025. È il terzo miglioramento dell’outlook annunciato da inizio anno, segnale di una crescita strutturale e non episodica.

Il gruppo con sede a Bonn ha registrato incrementi su tutti i principali indicatori finanziari, accompagnati dall’annuncio di un dividendo record e di un nuovo programma di buyback previsto per il 2026.

Ricavi e margini in crescita nonostante l’effetto cambio sfavorevole

Nel dettaglio, i ricavi netti hanno raggiunto 28,9 miliardi di euro, con un aumento organico del 3,3 percento rispetto allo stesso periodo del 2024. L’espansione dei ricavi da servizi, pari al 3,6 percento, conferma la solidità del business core.

L’EBITDA rettificato AL è salito a 11,1 miliardi di euro, in progresso organico del 2,9 percento. Le fluttuazioni valutarie, soprattutto la debolezza del dollaro, hanno però limato i risultati riportati: meno 1,5 percento sui ricavi, meno 2,2 percento sui ricavi da servizi e un impatto minimo, dello 0,2 percento, sull’EBITDA.

L’amministratore delegato Tim Höttges ha sottolineato come l’azienda continui a “fornire risultati robusti in contesti di mercato complessi” e ha ribadito l’impegno verso gli azionisti con una remunerazione più generosa.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Utile netto in forte aumento, mentre il cash flow riflette investimenti e dismissioni

Il trimestre si è chiuso con un utile netto rettificato di 2,7 miliardi di euro, in aumento del 14,3 percento. Escludendo componenti straordinarie, l’utile scende a 2,4 miliardi, dato influenzato da benefici una tantum registrati l’anno precedente da due controllate del gruppo.

Il free cash flow AL è calato del 9,2 percento, attestandosi a 5,6 miliardi di euro, ma il trend annuale rimane positivo: nei primi nove mesi del 2025 il flusso di cassa ha raggiunto 16,1 miliardi, con un aumento del 6,8 percento.

🚀 Vuoi investire su azioni in modo facile e sicuro?

Con eToro puoi operare su azioni in modo semplice e con strumenti avanzati.

👉 Vai su eToro e scopri le più interessanti opportunità di investimento.

⚡ Preferisci fare trading operativo su CFD?

Su IQ Option puoi tradare CFD su azioni, indici, forex e materie prime con un’interfaccia moderna e reattiva.

👉 Inizia con IQ Option e metti alla prova la tua strategia.

💡 Il trading comporta rischi e il capitale è soggetto a perdita. Investi in modo responsabile.

Nuove previsioni 2025 e ritorno per gli azionisti

Alla luce dei risultati, Deutsche Telekom prevede ora:

EBITDA rettificato AL a circa 45,3 miliardi di euro

a circa free cash flow AL a circa 20,1 miliardi di euro

Il dividendo atteso per l’anno fiscale 2025 salirà a 1 euro per azione, mentre nel 2026 partirà un riacquisto di azioni proprie fino a 2 miliardi di euro.

Germania: record per la fibra FTTH e solida crescita mobile

Nel mercato domestico, il segmento della fibra registra uno dei trimestri più forti di sempre: 155.000 nuovi clienti FTTH, con la rete che raggiunge 11,8 milioni di abitazioni.

Sui servizi mobili, la crescita organica è dell’1,8 percento, con 314.000 nuovi clienti con abbonamento. L’EBITDA rettificato AL si mantiene stabile a 2,7 miliardi di euro, mentre i ricavi scendono leggermente a 6,3 miliardi.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Stati Uniti: T-Mobile continua a correre e alza le sue previsioni

La controllata T-Mobile US rimane il principale motore di crescita del gruppo. Nel trimestre ha aggiunto:

2,3 milioni di clienti postpagati , di cui

, di cui 1 milione nel segmento telefonico

La società americana ha rivisto al rialzo la guidance sulle nuove attivazioni postpagate per il 2025, ora stimate tra 7,2 e 7,4 milioni rispetto ai 6,1-6,4 milioni precedenti.

I ricavi da servizi crescono del 9 percento a 18,2 miliardi di dollari, mentre l’EBITDA rettificato AL sale del 5,5 percento a 8,4 miliardi di dollari.

Potrebbe interessarti anche: 📈Social Trading: cos’è e come funziona il copy trading

Europa: crescita costante e uscita definitiva dalla Romania

Nel resto del continente, Deutsche Telekom registra un trimestre solido:

EBITDA rettificato AL : + 4,6 percento a 1,2 miliardi di euro

: + a Ricavi totali : + 2,2 percento a 3,2 miliardi

: + a Ricavi da servizi: +3,3 percento

Il gruppo ha inoltre completato la cessione delle attività mobili in Romania il 1° ottobre, sancendo la completa uscita dal Paese.

T-Systems torna a crescere e migliora redditività

La divisione IT T-Systems continua a recuperare terreno: l’EBITDA rettificato AL sale a 127 milioni di euro, con una crescita annua del 22,8 percento, mentre i ricavi organici toccano 1 miliardo di euro.

Più personale e debito in lieve aumento

Alla fine del trimestre Deutsche Telekom conta 201.336 dipendenti (+0,7 percento) e un debito netto pari a 132,8 miliardi di euro, in aumento del 3,2 percento inclusi i leasing.

Migliori Piattaforme di Trading Broker del mese (5/5) ✓ 0.0 Spread in pip Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato CONTO DEMO GRATUITO Recensioni ✓ 0.0 Spread in pip

✓ Piattaforme di trading avanzate

✓ Prezzi DMA su IRESS 74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com