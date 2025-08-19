UBS - BorsaInside.com

UBS ha rivisto al ribasso la sua raccomandazione su Legal & General Group Plc (LON:LGEN), portandola da buy a neutral, pur mantenendo invariato il target price a 12 mesi a 275 pence. Secondo la banca d’affari, la valutazione del colosso assicurativo britannico ha ormai raggiunto i livelli stimati e i rendimenti offerti non giustificano ulteriori margini di crescita, ma si limitano a bilanciare i rischi esistenti.

Gli analisti stimano che nei prossimi tre anni Legal & General restituirà agli azionisti circa 5,3 miliardi di sterline, una cifra che equivale a oltre il 35% della sua capitalizzazione di mercato, attraverso dividendi e programmi di buyback. Nel computo rientrano anche 1,25 miliardi di sterline derivanti da operazioni straordinarie, tra cui la cessione della divisione statunitense e la riduzione degli investimenti in attività considerate non strategiche.

Tuttavia, se si escludono queste componenti eccezionali, il rendimento complessivo previsto scenderebbe intorno al 10%, un livello che secondo UBS non trova piena copertura negli utili né nella generazione di capitale nel breve periodo. La banca stima inoltre che il gruppo manterrà un payout ratio superiore al 100% fino al 2027, una soglia che espone a rischi finanziari in caso di shock di mercato o cali inattesi della redditività.

Un ulteriore campanello d’allarme riguarda il rapporto di solvibilità, previsto in discesa di 17 punti percentuali fino al 200% entro il 2027, complice la pressione esercitata dai rendimenti distribuiti e dalle nuove attività. Parallelamente, il patrimonio netto degli azionisti potrebbe ridursi di circa 700 milioni di sterline nello stesso arco temporale.

UBS ha anche rivisto al ribasso le proprie stime sugli utili, segnalando perdite ricorrenti sugli investimenti per circa 400 milioni di sterline l’anno. L’EPS diluito atteso per il 2025 è stato corretto a 15,06 pence, ben il 36% in meno rispetto alla precedente previsione di 23,46 pence.

Nonostante la revisione, UBS sottolinea che Legal & General rimane comunque uno degli attori in grado di offrire i rendimenti più elevati nel settore assicurativo vita del Regno Unito. Tuttavia, la banca mette in guardia: tali ritorni appaiono ormai pienamente prezzati dal mercato, senza più un significativo premio rispetto ai rischi intrinseci.

