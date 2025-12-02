Bacheim - BorsaInside.com

UBS ha rivisto al rialzo il giudizio su Bachem Holding AG, portando il titolo a buy dopo anni di rating neutrale. La banca svizzera vede ora uno scenario più chiaro e prevedibile per la crescita del produttore elvetico di peptidi e oligonucleotidi, tanto da innalzare anche il target price a 78 CHF dai precedenti 76 CHF. La revisione arriva insieme a un aggiornamento delle stime su ricavi, EBITDA ed EPS nel medio termine.

Secondo UBS, la discesa del titolo registrata nella seconda parte dell’anno ha aperto una finestra di ingresso interessante in una realtà che mostra alta visibilità sull’espansione futura, grazie sia ai contratti garantiti con i clienti sia a un massiccio piano di aumento della capacità produttiva.

Valutazione attraente rispetto ai concorrenti globali

Il broker sottolinea come Bachem risulti oggi valutata in modo competitivo rispetto agli altri player CDMO internazionali: il titolo tratta a circa 19,2x EV/EBITDA 2025E, multiplo in linea con il settore pur con tassi di crescita nettamente superiori. UBS si aspetta infatti un CAGR delle vendite del 19 percento e un CAGR dell’EPS del 20 percento fino al 2030.

L’istituto ritiene inoltre che l’andamento del prezzo del titolo sia stato influenzato più dalle tensioni geopolitiche che da eventuali problemi nei fondamentali. Per questo motivo, centrare le aspettative di consenso nel 2025 e nel 2026 potrebbe innescare una fase di rivalutazione significativa.

Un piano di investimenti da 2 miliardi di CHF fino al 2029

Il cuore dell’upgrade risiede nel vasto programma industriale messo in campo da Bachem, che prevede circa 2 miliardi di CHF di investimenti entro il 2029, di cui:

1,5 miliardi di CHF destinati alla crescita,

destinati alla crescita, 0,5 miliardi di CHF per la manutenzione delle strutture.

Il piano è sostenuto da anticipi dei clienti, che UBS stima possano raggiungere complessivamente 0,5 miliardi di CHF entro il 2029.

L’espansione riguarda più siti strategici:

il progetto Sisslerfeld , con un investimento previsto tra 750 milioni e 1 miliardo di CHF e avvio commerciale nel 2030,

, con un investimento previsto tra 750 milioni e 1 miliardo di CHF e avvio commerciale nel 2030, l’ampliamento dello stabilimento di Vista (250 milioni di CHF fino al 2030),

(250 milioni di CHF fino al 2030), il completamento del nuovo Edificio K a Bubendorf, già ispezionato con successo da Swissmedic lo scorso novembre.

Per l’Edificio K, UBS conferma l’avvio della produzione GMP nel 2026, anno in cui dovrebbe prendere corpo anche una crescita commerciale significativa.

Contributo dei clienti e pipeline ricca: la base della crescita

Il broker prevede:

230 milioni di CHF di vendite nel 2026 dal cosiddetto Cliente A,

dal cosiddetto Cliente A, 60 milioni di CHF di ricavi da attività di sviluppo per il Cliente B.

L’aumento della capacità produttiva trova supporto nella pipeline di Bachem, che include 170 nuove entità chimiche in sviluppo, tra cui 12 progetti in Fase 3 al termine del 2024.

Le nuove stime: ricavi oltre 1,1 miliardi di CHF nel 2027

UBS delinea un percorso di crescita molto solido:

605 milioni di CHF di ricavi nel 2024 ,

, 702 milioni nel 2025 ,

, 969 milioni nel 2026 ,

, 1,154 miliardi nel 2027.

La banca attribuisce circa 1,7 miliardi di CHF di ricavi futuri aggiuntivi al programma di espansione pluriennale.

Sul fronte reddituale, le previsioni vengono ritoccate al rialzo:

EBITDA di 202 milioni di CHF nel 2025 ,

, 288 milioni nel 2026 ,

, 360 milioni nel 2027,

con margini in miglioramento dal 28,7 percento al 31,2 percento. L’EPS atteso sale rispettivamente a 1,60 CHF, 2,30 CHF e 2,90 CHF tra il 2025 e il 2027.

Un profilo di rischio contenuto secondo UBS

UBS sottolinea che buona parte degli investimenti già pianificati risulta progressivamente de-risked, con capacità futura sostenuta da contratti e pagamenti anticipati. La crescente domanda globale di peptidi e oligonucleotidi, alimentata anche dal boom dei farmaci GLP-1, rafforza ulteriormente la previsione di una crescita a doppia cifra sostenuta nel lungo periodo.

I rischi non mancano: possibili ritardi nei lavori di ampliamento, pressioni sui prezzi dei GLP-1, un aumento della produzione interna da parte delle Big Pharma e rallentamenti nelle trattative per Sisslerfeld. Tuttavia, i progressi già ottenuti sull’Edificio K e i contratti clienti blindati hanno spinto UBS a ritenere la strategia di Bachem credibile e ben eseguibile.

