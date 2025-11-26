Neste - BorsaInside.com

Il colosso finanziario UBS ha rivisto la sua posizione su Neste Oyj, promuovendo il titolo da giudizio neutrale a buy e innalzando il target price a 20,5 euro rispetto ai precedenti 16 euro. La banca svizzera ritiene che il mercato stia sottovalutando le prospettive di crescita della società finlandese, leader nei carburanti rinnovabili, soprattutto in un contesto di margini inaspettatamente solidi e offerta limitata di diesel verde.

Secondo UBS, le quotazioni elevate del diesel tradizionale e del diesel rinnovabile, unite a un equilibrio domanda-offerta sempre più stretto in Europa, stanno generando uno scenario favorevole per Neste.

Nelle contrattazioni di fine novembre le azioni erano scambiate a 16,10 euro, per una capitalizzazione di 12,4 miliardi di euro, un livello che secondo gli analisti continua a non riflettere appieno il potenziale del gruppo. Il titolo viene attualmente valutato 6,7 volte l’EV/EBITDA 2026, ben al di sotto della media triennale di 8,3 volte, segnale di possibile sottovalutazione.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

UBS ha aggiornato in modo significativo anche le stime sugli utili: più 42 percento per il 2025 e più 41 percento per il 2026, posizionandosi rispettivamente al 63 percento e 51 percento sopra il consenso di mercato. Gli analisti ritengono che le aspettative precedenti fossero troppo pessimistiche, basate sull’ipotesi di un rapido calo dei margini, ipotesi smentita dai fatti.

Dopo la trimestrale, infatti, i margini del diesel sono rimasti elevati mentre quelli dei prodotti rinnovabili si sono mantenuti oltre gli 800 dollari per tonnellata, suggerendo una domanda più resiliente del previsto.

Le nuove proiezioni parlano di un margine di vendita comparabile pari a 467 dollari per tonnellata nel quarto trimestre 2025, rispetto ai 454 attesi dal mercato, e di 580 dollari per tonnellata nel 2026 contro una stima consensuale ferma a 540. Un elemento decisivo è rappresentato dalla struttura dei contratti: circa due terzi delle vendite 2025 di diesel rinnovabile sono legate a contratti indicizzati al diesel tradizionale, amplificando la sensibilità dei profitti alle variazioni dei prezzi energetici.

Broker consigliato (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

A sostenere lo scenario rialzista c’è anche l’offerta limitata. UBS prevede che nel 2025 entreranno in funzione solo 2,5 milioni di tonnellate di nuova capacità globale, rispetto alle precedenti attese di 3,3 milioni. Nel 2026 la previsione sale a 3 milioni di tonnellate, per poi scendere sotto i 2 milioni nel 2027, principalmente a causa di ritardi nei progetti. Allo stesso tempo, la domanda europea di diesel rinnovabile dovrebbe superare i 2 milioni di tonnellate annue entro il 2026, mettendo pressione sull’offerta e sostenendo i prezzi.

Il segmento della raffinazione, spesso considerato più stabile, sta beneficiando di una combinazione di fattori: manutenzioni straordinarie, avvio lento di nuove raffinerie, restrizioni alle forniture russe e consumi ancora robusti in Europa. In questo contesto, UBS prevede margini di raffinazione superiori a 30 dollari al barile nel quarto trimestre 2025, in successiva normalizzazione a circa 19 dollari nel 2026. La società punta inoltre ad aumentare l’esposizione ai prezzi di mercato, portando la quota spot dal 33 percento attuale al 45 percento nel 2026.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Un ulteriore supporto arriva dal quadro normativo europeo. Paesi come Germania, Paesi Bassi, Spagna e Italia stanno rafforzando gli incentivi alla decarbonizzazione, in linea con la Direttiva Rinnovabili III, che impone una riduzione del 14,5 percento delle emissioni nei trasporti entro il 2030. La proposta tedesca di rimozione del doppio conteggio per alcuni biocarburanti, se approvata nel 2026, potrebbe aumentare ulteriormente la domanda effettiva.

Dal punto di vista finanziario, UBS stima un forte miglioramento della generazione di cassa e della leva. Il debito dovrebbe ridursi dal 38 percento nel terzo trimestre 2025 al 30 percento entro il 2026, fino a toccare il 20 percento nel 2027. Il flusso di cassa libero è visto in crescita da 0,4 miliardi nel 2025 a 1 miliardo nel 2026 e 1,7 miliardi nel 2027, con rendimenti stimati rispettivamente al 3 percento, 8 percento e 14 percento.

Restano tuttavia alcuni rischi, tra cui un eventuale accordo tra Russia e Ucraina che potrebbe ridurre i premi sul diesel, modifiche normative europee e un aumento delle esportazioni cinesi di carburanti rinnovabili, in particolare carburante sostenibile per l’aviazione, attualmente non soggetto ai dazi comunitari.

Migliori Piattaforme di Trading Broker del mese (5/5) ✓ 0.0 Spread in pip Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato CONTO DEMO GRATUITO Recensioni ✓ 0.0 Spread in pip

✓ Piattaforme di trading avanzate

✓ Prezzi DMA su IRESS 74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com