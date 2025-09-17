Zara - BorsaInside.com

UBS ha promosso Inditex, gruppo spagnolo proprietario di Zara, al rating “buy”, alzando il target price a 12 mesi da €48 a €52. La banca d’affari sottolinea il ritorno alla crescita delle vendite, la solidità dei margini e le prospettive di sviluppo a lungo termine.

Dopo la notizia, il titolo Inditex SA è salito dell’1,7% nelle prime ore di contrattazioni europee, confermando l’attenzione del mercato. Secondo UBS, la società sta “ritrovando il suo slancio” dopo trimestri più deboli, rappresentando ora “un punto di ingresso interessante” per gli investitori.

Crescita delle vendite e fiducia nel modello di business

Gli analisti evidenziano un +9% di vendite registrato con l’avvio della stagione autunno/inverno e un incremento dell’11% nelle vendite comparabili. Questo trend positivo rafforza la convinzione che l’esecuzione del piano strategico di Inditex abbia ripreso ritmo.

Le stime di UBS parlano di ricavi in aumento da €38,6 miliardi nel 2025 a €49,7 miliardi entro il 2029, con utili netti previsti in crescita da €5,9 miliardi a €7,7 miliardi nello stesso periodo. L’utile diluito per azione dovrebbe passare da €1,88 a €2,47, con un CAGR del 9% sugli EPS nei prossimi quattro anni e un rendimento totale atteso per gli azionisti superiore al 13%.

Margini e dividendi in crescita

Il gruppo continuerà a mantenere margini tra i più elevati del settore: margine lordo al 57,5% e margine operativo (EBIT) al 19,5%. Inoltre, il flusso di cassa libero per l’equity crescerà del 13% medio annuo, anche grazie a investimenti più contenuti.

I dividendi sono destinati a crescere: si passerà da €1,68 per azione nel 2025 a €2,47 nel 2029, con un rendimento in aumento dal 3,6% al 5,4%.

Opportunità negli Stati Uniti e nel digitale

Un driver fondamentale sarà l’espansione nel mercato statunitense, dove Inditex conta meno di 100 punti vendita contro i circa 500 di H&M. Nonostante ciò, le vendite per store di Zara negli USA sono sei volte superiori a quelle di H&M, segnale di una forte concentrazione nelle migliori location.

Sul fronte digitale, UBS sottolinea il potenziale: Zara detiene solo l’1% del traffico web moda negli Stati Uniti, contro il 6% in Spagna, lasciando ampi margini di crescita online.

La forza del modello Inditex

Secondo UBS, Inditex ha migliorato la densità delle vendite del 27% dal 2019, grazie a un focus su negozi più grandi e produttivi. La strategia di approvvigionamento flessibile, gli acquisti in corso di stagione e l’integrazione tra online e offline permettono di mantenere un alto livello di novità nelle collezioni e un controllo rigoroso sugli sconti.

Gli analisti concludono che Inditex rappresenta il miglior modello di business nel fashion retail europeo, capace di offrire i rendimenti più elevati del settore e con la possibilità di rivalutazione fino al suo multiplo storico di 24 volte gli utili.

