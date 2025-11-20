VAT - BorsaInside.com

La banca d’investimento UBS ha rivisto al rialzo la sua valutazione su VAT Group AG, portando il giudizio da “neutral” a “buy” e aumentando in modo consistente il prezzo obiettivo da 285 a 380 franchi svizzeri. La decisione arriva dopo una revisione positiva delle stime finanziarie per il 2026 e 2027, con un miglioramento del free cash flow e margini più solidi rispetto alle precedenti previsioni.

Il nuovo scenario fotografa un’azienda pronta a intercettare la ripresa del settore semiconduttori, trainata dalla crescita degli investimenti in tecnologie ad alto potenziale, come AI e data center.

Secondo UBS, la ripartenza del ciclo degli ordini è ormai alle porte. Dopo due anni caratterizzati da volumi moderati e una performance borsistica inferiore all’indice svizzero, VAT Group sta entrando in una fase di inversione di tendenza.

Gli analisti prevedono un forte incremento della domanda nella prima metà del 2026, con ordini stimati attorno ai 300 milioni di franchi nel secondo trimestre, contro i 240 milioni dell’ultimo trimestre 2025. Un aumento superiore al 20%, che segnerebbe l’avvio di un nuovo ciclo di espansione.

Il motore di questa crescita è rappresentato dalla ripresa globale degli investimenti in apparecchiature per la produzione di semiconduttori. Nel 2026, il capex legato al wafer-fab dovrebbe crescere dell’8% su base annua e toccare il massimo storico di 117 miliardi di dollari.

Il segmento memorie, cruciale per VAT Group, è atteso in accelerazione con un balzo superiore al 20%, sostenuto dall’aumento dei prezzi di DRAM e NAND e soprattutto dall’esplosione della domanda generata dai data center dedicati all’intelligenza artificiale.

Proprio l’AI rappresenta il fattore strategico che sta ridisegnando il comparto: attualmente i data center incassano circa il 20% degli investimenti WFE (Wafer Fab Equipment), ma per UBS questa quota potrebbe superare il 40% entro il 2030.

Una crescita che aumenta la centralità di VAT Group, leader indiscusso nelle valvole per vuoto, con una quota di mercato stimata attorno al 70%, oltre dieci volte superiore al suo diretto concorrente. La forza competitiva è rafforzata da soluzioni customizzate, elevate barriere tecnologiche e un posizionamento dominante nei processi di miniaturizzazione dei chip.

Anche i business adiacenti rappresentano una spinta ulteriore: UBS stima che prodotti come pin lifter, moduli avanzati e valvole a monte possano generare tra 100 e 200 milioni di franchi aggiuntivi nei prossimi anni, pari al 10-15% del fatturato potenziale del gruppo.

Sul fronte finanziario, il 2026 è atteso come anno di forte espansione con ricavi in crescita del 16% e un EBITDA previsto a 398 milioni di franchi, in netto aumento rispetto ai 318 milioni del 2025. L’utile per azione (EPS) dovrebbe salire a 9,60 franchi nel 2026 e 10,94 franchi nel 2027, con una crescita media annua stimata attorno al 20% tra il 2025 e il 2028. Nonostante questo aumento, il titolo tratta ancora a multipli inferiori alla sua media storica: 32 volte gli utili attesi del 2026 e 28 volte quelli del 2027, rispetto a una media di lungo periodo di 35 volte.

VAT Group continua inoltre a distinguersi per una capacità di generare cassa considerata “best-in-class”: free cash flow azionario attorno al 20% delle vendite e un ritorno sul capitale investito (FCF ROIC) oltre il 40%. Questo flusso positivo dovrebbe tradursi anche in un miglioramento significativo della struttura finanziaria: da un debito netto di 85 milioni nel 2025 si dovrebbe arrivare a una posizione di liquidità positiva di 43 milioni nel 2027, fino a raggiungere 149 milioni nel 2028.

I principali rischi individuati da UBS riguardano la Cina, che rappresenta il 35% dei ricavi e il 45% degli utili attesi per VAT Group. La presenza di scorte elevate presso i produttori cinesi potrebbe rallentare la domanda, mentre un potenziale avanzamento tecnologico dei concorrenti locali potrebbe erodere quote di mercato nel lungo termine.

Nonostante questi rischi, la view resta chiaramente positiva: l’avvio di un nuovo ciclo di investimenti, l’esposizione diretta ai semiconduttori per l’intelligenza artificiale, la solidità finanziaria e il predominio tecnologico posizionano VAT Group come uno dei player più interessanti nel panorama europeo delle tecnologie avanzate.

Una conferma che, secondo UBS, il momento di voltare pagina è arrivato.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l'aggiornamento dei dati.

