Le azioni di UCB S.A. hanno registrato un balzo di oltre il 16% nella giornata di lunedì, spinte dai risultati positivi del farmaco Bimzelx contro l’idrosadenite suppurativa (HS).

Il trattamento ha infatti superato le performance del concorrente sonelokimab sviluppato da MoonLake nei trial di Fase 3, consolidando la posizione dell’azienda biofarmaceutica sul mercato. Anche Financière de Tubize (TUB), che possiede una partecipazione significativa in UCB, ha beneficiato della notizia con un rialzo del 15%.

Confronto diretto tra i dati di MoonLake e UCB

MoonLake ha presentato i risultati dei trial VELA-1 e VELA-2, relativi al proprio inibitore duale IL-17A/F sonelokimab.

VELA-1 ha mostrato un miglioramento del 17% rispetto al placebo nell’indice HiSCR75 alla settimana 16.

ha mostrato un miglioramento del 17% rispetto al placebo nell’indice alla settimana 16. VELA-2, invece, si è fermato al 9-10%, senza raggiungere la significatività statistica a causa di una risposta al placebo superiore alle attese.

Combinando i due studi, il beneficio aggiustato di sonelokimab si è attestato al 14% rispetto al placebo.

Al contrario, Bimzelx ha ottenuto risultati più solidi negli studi BE-HEARD I e II, con un miglioramento aggiustato tra il 21% e il 22% e un’efficacia assoluta pari al 36,4%, contro il 15,7% del placebo. Questo divario ha spinto diversi analisti a considerare UCB in netto vantaggio nella corsa al trattamento dell’HS.

Le valutazioni degli analisti

Secondo Morgan Stanley, i risultati di MoonLake creano una situazione complessa: pur mostrando un’efficacia simile a Bimzelx, la mancata significatività statistica nel trial VELA-2 riduce il peso dei dati. BofA Securities ha evidenziato un contrasto ancora più netto, sottolineando come i valori di sonelokimab (10% in VELA-2 e 17% in VELA-1) siano ben al di sotto delle performance di Bimzelx (22% su base comparabile).

Gli stessi analisti hanno rivisto al rialzo le stime di vendita di picco per Bimzelx, portandole a 8,5 miliardi di euro, di cui 3,1 miliardi provenienti dal segmento HS. L’azienda dovrebbe conquistare una quota del 50-60% del mercato IL-17 HS, che si prevede raggiungerà i 10 miliardi di dollari entro il 2035.

Per il breve periodo, Morgan Stanley prevede vendite in forte crescita:

1,85 miliardi di euro nel 2025

3,5 miliardi nel 2026

4,8 miliardi nel 2027

In aggiunta, BofA segnala un’opportunità di oltre 5 miliardi di euro per Bimzelx al di fuori dell’HS, con un’adozione particolarmente forte nel trattamento della psoriasi, dove il farmaco gode già di una copertura commerciale di prima linea negli Stati Uniti.

La strategia di MoonLake e le prospettive future di UCB

MoonLake non abbandona la corsa: l’azienda ha in programma di presentare i dati di Fase 3 nell’artrite psoriasica con un endpoint primario atteso per la prima metà del 2026. Tuttavia, gli analisti ritengono la minaccia competitiva limitata, viste le prestazioni inferiori già osservate in psoriasi e HS. L’approvazione regolatoria del sonelokimab è stimata non prima della metà del 2027.

Per UCB, invece, il futuro appare ancora più promettente grazie a una pipeline diversificata che comprende altri candidati innovativi come Galvo (IL-13/17A/F) e Donza (IL-13/22), che potrebbero trovare applicazioni in diverse aree terapeutiche oltre all’HS.

