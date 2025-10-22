Un grafico a candele con altri grafici e cifre. In sovrimpressione una freccia rossa verso il basso
Liberty Global - BorsaInside.com
Tonfo in Borsa per ITV PLC (LON:ITV), che nella seduta di mercoledì mattina ha perso circa l’8,8% del suo valore, dopo che Liberty Global ha deciso di dimezzare la propria quota all’interno dell’emittente televisiva britannica. La mossa, avvenuta tramite un’operazione di accelerated bookbuild, ha immediatamente innescato un’ondata di vendite tra gli investitori.

Secondo quanto comunicato, Liberty Global Ventures Limited, società interamente controllata da Liberty Global, ha ceduto 193.365.540 azioni ordinarie a investitori istituzionali, pari a circa il 5% del capitale complessivo di ITV. La transazione, curata da BNP Paribas e Deutsche Bank AG (filiale di Londra) in qualità di joint global coordinators e bookrunners, ha generato proventi lordi per circa 135 milioni di sterline.

Dopo il completamento dell’operazione, la partecipazione di Liberty Global in ITV scenderà dal 10% al 5%, mentre la società ha accettato un periodo di lock-up di 60 giorni, durante il quale non potrà vendere ulteriori titoli, salvo eccezioni standard.

La notizia ha avuto un impatto immediato sul sentiment di mercato: la vendita da parte di un azionista di riferimento è stata interpretata come un possibile segnale di scarsa fiducia nelle prospettive future dell’azienda. Pur trattandosi di una strategia finanziaria comune, la decisione di ridurre drasticamente la partecipazione potrebbe far sorgere dubbi tra gli investitori sulla stabilità a lungo termine e sulla valutazione del titolo ITV.

Nel frattempo, gli analisti monitorano con attenzione l’evoluzione della vicenda: la pressione ribassista sul titolo potrebbe proseguire anche nei prossimi giorni, in attesa di eventuali commenti ufficiali da parte di Liberty Global o del management di ITV.

Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L'articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l'aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

