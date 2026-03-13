Vivendi - BorsaInside.com

Vivendi archivia il 2025 con un ritorno all’utile, ma il mercato guarda con cautela ai conti del gruppo francese dei media. A pesare sul sentiment degli investitori è soprattutto la perdita di valore della partecipazione in Universal Music Group, che ha trascinato al ribasso il titolo in Borsa.

Nella seduta di venerdì le azioni della holding parigina hanno registrato un calo superiore al 4%, dopo che la società ha comunicato che la propria quota in Universal Music Group (UMG) ha perso circa 720 milioni di euro di valore di mercato rispetto alla fine dell’anno.

Vivendi torna in utile dopo le pesanti perdite del 2024

Nel dettaglio, Vivendi ha chiuso l’esercizio al 31 dicembre 2025 con un utile netto di 20 milioni di euro, segnando un netto miglioramento rispetto alla perdita di circa 6 miliardi di euro registrata nel 2024.

Il rosso dello scorso anno era stato in gran parte legato alle svalutazioni contabili derivanti dallo spin-off di diverse attività, tra cui Canal+, Louis Hachette Group e Havas.

Sul fronte dei ricavi, il gruppo ha registrato una crescita del 3,5%, raggiungendo i 307 milioni di euro. A sostenere il fatturato è stata principalmente Gameloft, l’unica attività operativa interamente consolidata nel bilancio del gruppo.

La divisione videogiochi ha mostrato segnali di rafforzamento:

l’EBITA è quasi raddoppiato, passando da 8 a 15 milioni di euro

i cinque titoli principali generano circa il 62% dei ricavi della divisione.

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Il peso della partecipazione in Universal Music Group

Nonostante il miglioramento dei conti, la performance di Universal Music Group resta un elemento centrale per il valore complessivo di Vivendi.

L’EBIT dichiarato del gruppo, pari a 45 milioni di euro, è stato infatti sostenuto quasi interamente da 129 milioni di euro di utili derivanti dalla partecipazione in UMG, di cui Vivendi possiede il 9,91%.

Negli ultimi mesi però il titolo UMG ha perso terreno, scendendo da circa 22 euro a fine 2025 a circa 18 euro durante la conference call con gli analisti. Una flessione che ha ridotto in modo significativo il valore del portafoglio quotato della holding.

Il CFO François Laroze ha spiegato che Vivendi detiene 181 milioni di azioni UMG, e che il calo del prezzo di mercato si traduce in una riduzione complessiva di circa 720 milioni di euro del valore del portafoglio.

Debito in forte calo grazie alla vendita delle partecipazioni

Sul fronte finanziario emergono segnali positivi. L’indebitamento finanziario netto di Vivendi è sceso del 42%, attestandosi a 1,5 miliardi di euro.

Il miglioramento è stato possibile grazie alla dismissione di alcune partecipazioni strategiche, tra cui:

la vendita della quota in Telecom Italia per 1,14 miliardi di euro

per la cessione della partecipazione in Telefonica per 251 milioni di euro

Il gruppo ha inoltre registrato 68 milioni di euro di flusso di cassa operativo, mentre i costi della sede centrale sono scesi da 126 a 99 milioni di euro. Il management punta ora a ridurre ulteriormente queste spese di circa il 20% entro il 2027.

Il consiglio di amministrazione ha proposto anche un dividendo di 0,04 euro per azione, con pagamento previsto per il 24 aprile.

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Le parole dell’amministratore delegato

Durante la presentazione dei risultati, l’amministratore delegato Arnaud de Puyfontaine ha espresso delusione per l’andamento recente del titolo in Borsa.

Secondo il manager, la valutazione attuale del mercato non riflette pienamente il valore del gruppo. “L’andamento del prezzo delle azioni nelle ultime settimane è stato piuttosto deludente”, ha dichiarato agli analisti, sottolineando che il prezzo corrente resta lontano dai target indicati da molti analisti finanziari.

Indagine UE e nuovi piani di acquisizione

Parallelamente ai risultati finanziari, Vivendi deve affrontare anche alcune questioni regolatorie.

La Commissione Europea ha avviato un’indagine sull’acquisizione del gruppo Lagardère, con il rischio di sanzioni che potrebbero arrivare fino al 10% del fatturato globale.

Inoltre, il 22 maggio è prevista un’udienza presso un tribunale di Parigi per stabilire se Bolloré Group debba lanciare un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni Vivendi.

Nel frattempo il gruppo continua a valutare nuove opportunità di crescita. Dopo la chiusura dell’esercizio, Vivendi ha annunciato di aver avviato trattative per acquisire la divisione luxury di Prisma Media e ottenere una partecipazione del 14% in Prisma Group, con l’obiettivo di finalizzare l’operazione entro la metà del 2026.

Tra ritorno all’utile, riduzione del debito e nuove operazioni strategiche, il futuro di Vivendi appare in fase di ridefinizione. Tuttavia, l’andamento di Universal Music Group continuerà a rappresentare uno dei fattori più determinanti per la valutazione del gruppo sui mercati.

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