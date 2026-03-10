Volkswagen - BorsaInside.com

Il gruppo Volkswagen guarda al 2026 con l’obiettivo di recuperare redditività dopo un anno complicato. Il colosso automobilistico tedesco ha indicato un miglioramento dei margini operativi grazie a un piano più rigoroso di riduzione dei costi e a una gestione più attenta degli investimenti, in un contesto industriale sempre più complesso.

La prospettiva di una ripresa ha sostenuto il titolo in Borsa: le azioni Volkswagen sono salite di circa il 2,3% nella mattinata in Germania, segnale di fiducia da parte degli investitori sulle prospettive future del gruppo.

Margini in ripresa dopo il crollo del 2025

Secondo le indicazioni fornite dall’azienda, nel 2026 il margine operativo dovrebbe collocarsi tra il 4% e il 5,5%. Si tratterebbe di un recupero significativo rispetto al 2,8% registrato nel 2025, anno particolarmente difficile per il gruppo.

Il dato resta comunque inferiore al 5,9% del 2024, segno che il percorso di recupero richiederà ancora tempo. Le stime degli analisti raccolte da Visible Alpha indicano un margine medio intorno al 5,2%, valore vicino alla parte alta della guidance fornita dalla casa automobilistica.

Sul fronte del fatturato, Volkswagen prevede un andamento relativamente stabile, con ricavi compresi tra un livello invariato e una crescita fino al 3% rispetto all’anno precedente.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Ricavi elevati ma utili in forte contrazione

Nel 2025 il gruppo ha registrato ricavi per 321,91 miliardi di euro, un risultato sostanzialmente in linea con le indicazioni precedenti ma leggermente inferiore ai 324,66 miliardi di euro del 2024.

La vera criticità è arrivata però sul fronte della redditività. L’utile operativo è sceso a 8,9 miliardi di euro, più che dimezzato rispetto all’anno precedente e al di sotto delle attese degli analisti, che stimavano circa 9,4 miliardi di euro.

Tra i fattori che hanno pesato maggiormente sui conti del gruppo:

l’impatto dei dazi commerciali su alcune attività internazionali

su alcune attività internazionali il cambiamento strategico di Porsche, che ha rallentato la transizione verso l’elettrico a causa della domanda più debole del previsto

Il CEO Oliver Blume ha sottolineato come l’intero settore automotive stia attraversando una fase di trasformazione: “Operiamo in un contesto fondamentalmente diverso rispetto al passato”, ha dichiarato il manager.

Quarto trimestre sotto le attese

L’ultima parte dell’anno ha confermato il momento di difficoltà. Nel quarto trimestre Volkswagen ha riportato:

utile operativo di 3,46 miliardi di euro , in calo rispetto ai 6,25 miliardi dell’anno precedente

, in calo rispetto ai 6,25 miliardi dell’anno precedente ricavi pari a 83,25 miliardi di euro, in diminuzione del 4,7%

Le aspettative degli analisti erano più elevate: secondo FactSet il mercato stimava 4,13 miliardi di utile operativo su 85,16 miliardi di fatturato.

Il flusso di cassa netto del gruppo si è comunque attestato a 4,6 miliardi di euro, un dato considerato positivo dagli osservatori.

L’analista di Jefferies Philippe Houchois ha evidenziato che i risultati pubblicati risultano nel complesso coerenti con le indicazioni preliminari diffuse a gennaio, sottolineando anche una sorpresa favorevole sulla liquidità grazie a minori investimenti e al rilascio di capitale circolante.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Il crollo di Porsche pesa sui conti del gruppo

Uno degli elementi più critici per Volkswagen è stato il drastico ridimensionamento della redditività di Porsche, marchio che negli ultimi anni aveva rappresentato uno dei principali contributori agli utili del gruppo.

Nel 2025 l’utile operativo del brand è precipitato del 98%, fermandosi a 90 milioni di euro. Anche il margine operativo ha subito un tracollo, passando dal 14,5% allo 0,3%.

La frenata è legata in gran parte al rallentamento della domanda di veicoli elettrici premium, che ha spinto Porsche a rivedere i tempi della propria strategia di elettrificazione.

L’obiettivo di Volkswagen per il 2030

Guardando oltre il breve termine, Volkswagen mantiene obiettivi ambiziosi. Il gruppo punta infatti a rafforzare in modo significativo la redditività entro la fine del decennio.

La strategia si basa principalmente su:

maggiore disciplina nei costi operativi

selezione più attenta degli investimenti industriali e tecnologici

Secondo quanto dichiarato dal CEO Oliver Blume, l’obiettivo è raggiungere un margine operativo compreso tra l’8% e il 10% entro il 2030, un livello che riporterebbe il gruppo ai vertici della redditività nel settore automobilistico globale.

Il percorso non sarà semplice, ma per Volkswagen il 2026 rappresenta il primo passo verso una fase di recupero dopo un anno di forti pressioni sui profitti.

Broker consigliato (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Investi con Freedom24 senza commissioni 📊 Idee di investimento degli analisti

Titoli con rendimento medio potenziale fino al 16%

Titoli con rendimento medio potenziale fino al 🔒 Sicurezza e trasparenza

i tuoi asset sono custoditi in conti separati

i tuoi asset sono custoditi in 💸 0 commissioni su azioni ed ETF

per iniziare a investire in modo efficiente Il capitale è a rischio. 👉 Scopri Freedom24