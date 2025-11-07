Novo Nordisk - BorsaInside.com

Le azioni Novo Nordisk registrano un calo del 2,5% nella seduta di venerdì, dopo l’annuncio di un nuovo accordo con l’amministrazione Trump che punta a ridurre i prezzi dei farmaci GLP-1, utilizzati nel trattamento del diabete e dell’obesità. Anche gli ADR di Novo Nordisk negli Stati Uniti risultano in ribasso, segnando un -0,8% nel pre-market, a conferma della reazione negativa dei mercati.

Secondo i dettagli diffusi, Novo Nordisk ed Eli Lilly hanno accettato di fissare il prezzo massimo mensile dei farmaci GLP-1 a 245 dollari, sia per il diabete che per altri impieghi clinici approvati. Gli iniettabili venduti direttamente ai consumatori, che oggi hanno un prezzo medio di circa 350 dollari, scenderanno progressivamente fino a 250 dollari entro due anni. Inoltre, se otterranno il via libera, le versioni in compresse dei farmaci GLP-1 saranno vendute a 149 dollari per gli acquisti diretti.

Il piano prevede che Novo Nordisk applichi riduzioni di prezzo anche ai suoi farmaci più noti, Wegovy e Ozempic, impegnandosi al contempo a investire 10 miliardi di dollari negli Stati Uniti per potenziare la capacità produttiva e favorire l’accesso ai trattamenti.

L’amministrazione ha chiarito che la nuova politica dei prezzi entrerà in vigore non oltre gennaio 2026 per le vendite dirette ai consumatori, mentre Medicare vedrà l’applicazione dei nuovi listini entro metà 2026. La riduzione sarà poi estesa a Medicaid, a seconda dell’adesione dei singoli stati.

In base all’accordo, i farmaci GLP-1 per la cura dell’obesità avranno un prezzo standard di 245 dollari nei programmi Medicare e Medicaid, mentre le versioni destinate al trattamento del diabete prevedranno un co-pagamento di soli 50 dollari per i pazienti.

Inoltre, tutti i futuri lanci di farmaci firmati da Novo Nordisk ed Eli Lilly dovranno rispettare una politica di “nazione più favorita”, assicurando ai consumatori americani prezzi in linea con i più bassi a livello internazionale, sia per il mercato commerciale sia per i programmi pubblici.

Secondo le previsioni ufficiali, quasi tutti i principali farmaci di assistenza primaria saranno disponibili a prezzi calmierati negli Stati Uniti con l’avvio del nuovo programma Trump RX previsto per l’inizio del 2026, un’iniziativa che potrebbe ridefinire profondamente gli equilibri del mercato farmaceutico americano.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.