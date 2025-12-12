Wendel - BorsaInside.com

Le azioni Wendel hanno messo a segno un rialzo deciso, arrivando a guadagnare quasi il 7 percento, dopo la presentazione di un piano industriale che ridisegna in profondità l’identità del gruppo. La storica holding europea ha infatti illustrato una strategia di lungo periodo che punta a generare più di 7 miliardi di euro di flusso di cassa entro il 2030, con l’impegno a restituirne almeno 1,6 miliardi agli azionisti attraverso dividendi e riacquisti.

Durante l’Investor Day, il management ha spiegato come Wendel stia completando una trasformazione radicale: da semplice holding familiare a società di investimento globale specializzata negli asset privati. Un cambio di passo che poggia su un modello operativo a doppio motore.

Il primo è Wendel Investment Managers (WIM), la divisione che gestirà oltre 46 miliardi di euro di asset e che, secondo le proiezioni, produrrà più di 200 milioni di euro l’anno in commissioni già dal 2026. Il secondo è Wendel Principal Investments (WPI), orientato alla crescita del valore intrinseco del portafoglio con un obiettivo ambizioso: un incremento annuale compreso tra il 12 e il 16 percento.

Secondo il presidente del Consiglio Esecutivo, Laurent Mignon, la trasformazione è ormai in fase avanzata: “In soli tre anni, Wendel è diventata una piattaforma di investimento globale con un modello unico e completamente dedicato agli asset privati, capace di creare valore nel lungo periodo.” Mignon ha sottolineato come il mix tra redditi ricorrenti della gestione patrimoniale e incassi derivanti dalle dismissioni produrrà oltre 7 miliardi di euro di liquidità entro il 2030.

Parallelamente, la società ha annunciato un potenziamento delle politiche di remunerazione degli azionisti. A breve verrà cancellato il 3,8 percento delle azioni proprie e, nel 2026, partirà un nuovo programma di buyback pari al 9 percento del capitale, un’iniziativa dal valore stimato di circa 300 milioni di euro ai prezzi attuali. L’operazione scatterà non appena il principale azionista, Wendel-Participations SE, otterrà l’esenzione dal lancio di un’OPA obbligatoria.

Nel dettaglio, la distribuzione prevista del flusso di cassa è la seguente:

oltre 2,5 miliardi dedicati alla piattaforma WIM

dedicati alla piattaforma WIM circa 1,7 miliardi destinati agli investimenti principali

destinati agli investimenti principali più di 1,6 miliardi riservati ai ritorni per gli azionisti

riservati ai ritorni per gli azionisti circa 1,2 miliardi utilizzabili come ulteriore liquidità per nuove acquisizioni o ulteriori distribuzioni

La nuova strategia è stata favorita anche dalle acquisizioni degli ultimi mesi, tra cui il 51 percento di IK Partners (maggio 2024) e il 72 percento di Monroe Capital (marzo 2025), che hanno rafforzato il ruolo di Wendel nella gestione di asset privati per conto di investitori terzi.

