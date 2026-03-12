Zalando - BorsaInside.com

La piattaforma europea di moda online Zalando ha chiuso il 2025 con risultati superiori alle attese del mercato e ha annunciato un nuovo programma di riacquisto di azioni proprie da 300 milioni di euro. Una mossa che segnala la fiducia del gruppo nella propria crescita futura e nella solidità del flusso di cassa.

L’azienda quotata alla Borsa di Francoforte ha registrato ricavi annuali pari a 12,3 miliardi di euro, con un aumento del 16,8% rispetto all’anno precedente. Il dato risulta leggermente sotto il consenso degli analisti, fissato a 12,4 miliardi, ma la redditività ha sorpreso positivamente il mercato.

L’EBIT rettificato ha raggiunto infatti 591 milioni di euro, superando le stime medie degli analisti che indicavano 580 milioni. Anche il GMV (Gross Merchandise Volume), indicatore chiave per il settore e-commerce, è cresciuto in modo solido arrivando a 17,6 miliardi di euro, oltre le previsioni di 17,4 miliardi.

Una parte della crescita riflette l’integrazione di ABOUT YOU, acquisita ufficialmente l’11 luglio 2025 e inclusa nei risultati del gruppo dalla data di chiusura dell’operazione.

Utile netto sotto le attese per costi straordinari

Nonostante i risultati operativi positivi, l’utile netto si è fermato a 213 milioni di euro, un valore inferiore alle aspettative degli analisti. A pesare sul risultato finale sono state alcune componenti straordinarie per complessivi 111 milioni di euro.

Tra le principali voci figurano:

57 milioni di euro legati ai costi di acquisizione

43 milioni di euro relativi a interventi di ristrutturazione

Al netto di queste componenti, la performance operativa del gruppo rimane solida e in miglioramento rispetto all’anno precedente.

Le previsioni per il 2026

Guardando al futuro, Zalando ha fornito una guidance per il 2026 che nel complesso risulta in linea o leggermente migliore rispetto alle aspettative del mercato.

L’azienda prevede:

GMV compreso tra 19,7 e 20,6 miliardi di euro , con il valore medio circa il 2% sopra il consenso degli analisti

, con il valore medio circa il 2% sopra il consenso degli analisti ricavi tra 13,8 e 14,4 miliardi di euro , leggermente inferiori al consenso di 14,2 miliardi

, leggermente inferiori al consenso di 14,2 miliardi EBIT rettificato tra 660 e 740 milioni di euro, con un valore centrale circa il 3% sopra le stime

Secondo il co-CEO Robert Gentz, i risultati ottenuti nel 2025 sono frutto dell’accelerazione strategica avviata negli ultimi anni.

"Abbiamo rafforzato la nostra strategia e introdotto innovazioni rilevanti sia nel B2C che nel B2B. Grazie anche all'integrazione dell'intelligenza artificiale stiamo offrendo a clienti e partner servizi che fino a pochi anni fa sembravano impossibili", ha dichiarato il manager.

Crescono clienti e business tecnologico

Il segmento B2C continua a rappresentare il cuore dell’ecosistema Zalando, con 62 milioni di clienti attivi registrati nel corso dell’anno.

Parallelamente cresce anche il comparto B2B. I ricavi di questa divisione sono saliti del 14,6% raggiungendo 1,1 miliardi di euro, mentre l’EBIT rettificato è più che raddoppiato.

All’interno di questo segmento si distingue la piattaforma software SCAYLE, la tecnologia sviluppata da Zalando per l’e-commerce enterprise. La divisione ha recentemente annunciato una partnership con Levi’s per supportare il business globale direct-to-consumer del marchio.

Buyback da 300 milioni: segnale di fiducia sul futuro

Il gruppo ha inoltre annunciato un programma di riacquisto di azioni proprie da 300 milioni di euro, pari a circa il 5% delle azioni attualmente in circolazione.

L’operazione sarà finanziata grazie alla solida generazione di cassa della società e le azioni riacquistate verranno successivamente annullate. La decisione rappresenta un segnale chiaro della fiducia del management nella creazione di valore nel medio-lungo periodo.

Con una base clienti in crescita, investimenti nell’intelligenza artificiale e l’espansione delle soluzioni tecnologiche B2B, Zalando punta ora a consolidare il proprio ruolo di riferimento nell’e-commerce europeo della moda.

