J.P. Morgan ha pubblicato un nuovo report dedicato agli operatori aeroportuali europei, con giudizi contrastanti sui principali player del settore. La banca d’affari americana ha infatti avviato la copertura su Zurich Airport con raccomandazione overweight, fissando un target price di 270 franchi svizzeri entro dicembre 2026, che implica un potenziale rialzo del 14%. Al contrario, Aena è stata declassata a underweight, con un prezzo obiettivo ridotto a 21 euro, corrispondente a un ribasso stimato dell’8%.

Secondo gli analisti, Zurich rappresenta oggi una delle realtà più solide grazie al free cash flow tra i più alti del comparto e a prospettive di crescita che si rafforzeranno con l’entrata in funzione dell’aeroporto di Noida in India.

Le stime indicano che entro il 2029 lo scalo indiano potrebbe generare da solo il 18% dell’EBITDA che il gruppo Zurich produrrà nel 2025. J.P. Morgan sottolinea inoltre che la crescita del traffico a Zurigo appare più robusta rispetto ai concorrenti, con un forte slancio nel breve periodo.

Sul fronte dei rischi, vengono citati la possibilità di tagli tariffari e i timori legati all’esecuzione del progetto indiano. Tuttavia, anche con un’eventuale riduzione del 10% delle tariffe, l’impatto stimato sull’EBITDA e sul free cash flow 2027 sarebbe limitato al 4-6%, mantenendo il profilo finanziario su livelli sostenibili.

Il discorso cambia radicalmente per Aena, penalizzata dall’avvio del nuovo piano regolatorio DORA III e dal maxi progetto di espansione dell’aeroporto di Barcellona, che si protrarrà anche durante il periodo DORA IV. Questi investimenti porteranno a un livello di capex elevato per diversi anni, riducendo la capacità di generare cassa.

Secondo la banca, nei prossimi esercizi il free cash flow non basterà a coprire i dividendi senza ricorrere a nuovo debito, mentre il rallentamento del traffico e i possibili disagi operativi dovuti ai lavori rendono meno attraente il titolo, soprattutto dopo la performance positiva registrata negli ultimi anni.

J.P. Morgan ha inoltre confermato la raccomandazione overweight su Aéroports de Paris (ADP), con un target price a 128 euro entro il 2026 (+16% di upside potenziale), citando come possibili catalizzatori la maggiore stabilità politica in Francia e le decisioni dell’Associazione dei Regolatori Europei.

Per Fraport, gestore dell’aeroporto di Francoforte, la banca mantiene giudizio Neutral, ma alza il prezzo obiettivo a 77 euro (+5%) dopo l’aggiornamento sulla valutazione delle attività di Lima e l’analisi dei rendimenti futuri. Gli analisti si dichiarano comunque in attesa di una maggiore chiarezza sulle spese e sul cash flow previsto tra il 2026 e il 2027.

Nel complesso, J.P. Morgan ribadisce una preferenza per le autostrade a pedaggio rispetto agli aeroporti, considerando Ferrovial il titolo più interessante nel comparto infrastrutturale. Tuttavia, all’interno del segmento aeroportuale, Zurich Airport rimane la società meglio posizionata grazie alla stabilità finanziaria, allo status premium sul mercato svizzero e a prospettive di crescita del traffico superiori alla media europea.

Il declassamento di Aena, spiegano gli analisti, deriva principalmente dal peso del piano DORA III e dalla prospettiva di rendimenti più bassi sul free cash flow, un fattore che in passato aveva rappresentato uno dei punti di forza della società spagnola.

