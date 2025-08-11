Azioni Prysmian - BorsaInside.com

Tra i titoli che oggi stanno segnando un ribasso c’è Prysmian. La quotata dei cavi e sistemi sta cedendo lo 0,9 per cento a 73,28 euro. Non è il titolo peggiore della seduta (le vendite sono molto accanite soprattutto su Buzzi), tuttavia il rosso è comunque degno di attenzione. Il punto è che Prysmian nell’ultimo mese è stato uno dei tioli più pimpanti di tutto il Ftse Mib. Pur considerando il calo di oggi, infatti, la performance mensile resta comunque positiva per il 20 per cento. Non solo ma da inizio anno la quotata ha messo in cassaforte il 16 per cento. Insomma un titolo in salute che oggi potrebbe essere incappato nella più classica delle pause di riflessione. E allora cosa attendersi nel medio termine? Quali sono le prospettive della quotata? Rispondere a queste domande è di fondamentale importanza per andare poi a definire la propria strategia operativa. Ora attuabile anche con il nuovo servizio di trading online di recente lanciato dal broker eToro.

📈 Apri un conto demo eToro e fai pratica con il trading nazionale

Morgan Stanley continua ad avere una view prudente sulle azioni Prysmian

A prendere la parola sulle azioni Prysmian oggi sono stati gli esperti di Morgan Stanley. La banca d’affari Usa già da tempo aveva una view prudente sul titolo espressa nel suo rating equalweight. L’indicazione di MS è da tempo quella di dare alle azioni Prysmian lo stesso di portafoglio degli altri titoli. Questa impostazione è stata confermata nella nuova valutazione di oggi. La sola novità è il target price che è stato portato dal precedente 57 euro a 65 euro. Il rialzo è molto consistente, tuttavia anche il nuovo target price è più basso di quelle che sono le attuali quotazioni del titolo. C’è quindi un messaggio che Morgan Stanley lascia passare: Prysmian non è destinata a crescere (perchè ha già corso tanto) e quindi non è neppure da comprare.

Proprio questa presa di posizione potrebbe essere stata sfruttata dagli investitori che proprio mentre è in corso la redazione dell’articolo, stanno prendendo profitto sul titolo.

Qualcuno, giustamente, potrebbe aver già notato l’abisso che c’è tra la raccomandazione di Morgan Stanley sulle azioni Prysmian e quella che era stata rilasciata appena pochi giorni fa da Jefferies. Questi ultimi avevano ribadito il rating buy (comprare) incrementando il prezzo obiettivo a 84 euro. Non è necessario essere dei grandi conoscitori di Prysmian per capire che è in questa valutazione che è presente potenziale di upside.

E allora visto che le valutazioni non sono convergenti, vale la pena dare un occhio alle medie. Il rating medio sulle azioni Prysmian a metà agosto è buy (comprare) mentre il target price medio è 73,65 euro, più o meno gli attuali prezzi.,

Molto più interessante è il quadro tecnico della quotata. L’andamento di oggi conferma che la più vicina resistenza (collocata 74 euro) non è facile da superare. Ad ogni modo se i prezzi dovessero spingersi oltre quest’area allora ci potrebbe poi essere spazio per affrontare una seconda resistenza, quella posta a 66,5 euro. Per quello che invece riguarda i supporti, il primo è a quota 66,5 euro, decisamente distante da quelle che sono le attuali quotazioni. Anche questo elemento fa pensare che ci possa essere ancora spazio per un trend più costruttivo.

Queste le indicazioni che anche i trader che non operano in modo diretto ma attraverso strumenti derivati come i CFD dovrebbero tenere conto prima di assumere la loro posizione sul titolo.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live iFOREX 100 USD ✔️ Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$ eToro 50$ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.