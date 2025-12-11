Comprare azioni Intesa Sanpaolo - BorsaInside.com

Gionata di borsa positiva per le azioni Intesa Sanpaolo che quando manca poco al giro di boa delle 13, registrano una progressione dello 0,94 per cento a 5,68 euro. La quotata del settore bancario si sta muovendo molto meglio di un Ftse Mib che invece limita la progressione allo 0,2 per cento. Grazie proprio al rialzo in atto oggi, Intesa SP smussa ancora di più il rosso accumulato nell’ultimo mese che è ora pari al 3 per cento. Una semplice presa di fiato e nulla di più visto che con la big del settore bancario parliamo di un titolo in crescita di ben il 46 per cento da inizio anno.

Giusto per farsi un’idea sulla dinamica al rialzo che ha caratterizzato Intesa Sanpaolo basta dare un occhio a quelli che erano i prezzi della quotata a inizio anno: appena 3,85 euro! Inutile stare quindi ad evidenziare che chi ad inizio anno in corso ebbe la lungimiranza di comprare il titolo senza poi mai venderlo, oggi si ritrova con un bel profitto. E tutti gli altri? Chi da mesi è alla finestra per capire se vale la pena comprare o no, cosa dovrebbe fare? Proprio a questa domanda proveremo a dare una risposta nei prossimi paragrafi considerando le ultime novità di analisi fondamentale sul titolo, il punto di vista prevalente tra gli analisti e infine cosa dice l’analisi tecnica. Iniziamo.

Broker consigliato (5/5) ✓ N.1 in Italia Deposito minimo ZERO ✔️ Broker regolamentato SCOPRI DI PIÙ Recensioni ✓ N.1 in Italia

✓ Regime Fiscale Amministrato

✓ Buono Amazon fino a 15.000€ * Avviso di rischio * Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

C’è accordo tra Intesa Sanpaolo e i sindacati: ecco i dettagli

Partiamo dall’intesa che è stata raggiunta con i sindacati. Come riportato dalla Reuters Intesa Sanpaolo e le principali sigle sindacali del settore bancario hanno raggiunto un’intesa che prevede un piano di prepensionamenti con un rapporto di due uscite per ogni nuova assunzione a tempo indeterminato. L’accordo rientra nella strategia del gruppo di ottimizzare la struttura del personale, favorendo il ricambio generazionale e mantenendo al tempo stesso un equilibrio sostenibile dei costi.

Il meccanismo concordato consentirà ai dipendenti con i requisiti maturati di accedere al pensionamento anticipato, mentre le nuove risorse assunte supporteranno le funzioni operative e le aree a maggior fabbisogno di competenze. L’inserimento di figure a tempo parziale risponde all’esigenza di flessibilità organizzativa in un contesto bancario sempre più orientato al digitale e alla razionalizzazione delle filiali.

Per Intesa Sanpaolo, l’accordo rappresenta un passo ulteriore nell’evoluzione del proprio modello operativo, in linea con gli obiettivi del piano industriale. Secondo i sindacati, l’intesa garantisce comunque un presidio occupazionale e tutela la qualità del lavoro, evitando processi traumatici di riduzione del personale.

Il piano entrerà in vigore nei prossimi mesi e contribuirà a ridisegnare la composizione della forza lavoro del gruppo in un momento di trasformazione strutturale per il settore bancario italiano.

Cosa pensano gli analisti delle azioni Intesa Sanpaolo

Di recente non ci sono stati cambi di rating e target price sulle azioni Intesa SP. Il giudizio espresso più di recente resta quello di Goldman Sachs che risale a inizio mese: rating neutral e target price confermato a 6 euro. Una valutazione non bullish ma piuttosto prudenziale anche perchè il potenziale di upside sotteso è molto stretto essendo il target prossimo a quelle che sono le attuali quotazioni della banca.

Ad ogni modo prima della banca d’affari Usa, a prendere la parola sulla quotata guidata da Messina era stata la connazionale Morgan Stanley con una valutazione, tra l’altro molto simile: overweight (vale a dire sovrappesare) e 6,8 euro di target price.

In generale sulle azioni Intesa Sanpaolo alla data dell’11 dicembre risultano essere attive ben venti valutazioni con otto indicazioni buy in bella vista. Ci sono però anche due underpeform e ciò comprime il rating medio ad accumulate (vale a dire accumulare in portafoglio). Comunque non male tenendo conto proprio del rally monstre che il titolo ha messo a segno da inizio anno. Il target price medio è invece di 6,17 euro, valore che ai prezzi attuali della quotata significa upside potenziale del 9 per cento.

Broker consigliato (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Cosa dice l’analisi tecnica sulle azioni Intesa Sanpaolo

E per finire uno sguardo al quadro tecnico del titolo. Con un massimo intraday raggiunto a quota 5,692 euro, la quotata è palesemente improntata al rialzo. Da tenere conto che a quota 5,703 euro c’è una prima resistenza che, per adesso, non viene insidiata ma, in caso di prosecuzione del rialzo, potrebbe anche esserlo. Il primo supporto è invece collocabile a quota 5,348 euro lontano da quelle che sono le attuali quotazioni del titolo bancario. Buoni i volumi a dimostrazione di un buon appeal.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com