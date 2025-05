Sale il target price sulle azioni Telecom Italia - BorsaInside.com

Quasi stupisce il fatto che tra le migliori azioni del Ftse Mib nell’ultimo anno ci siano quelle di Telecom Italia. L’ex monopolista oggi viaggia attorno ai 0,36 euro in rialzo dello 0,7 per cento rispetto a ieri ma soprattutto del 57 per cento rispetto ad un anno fa. A tanto ammonta il verde su base annua delle azioni TIM e non ci vuole la sfera di cristallo per capire che si tratta di una delle migliori performance in assoluto tra quelle delle quotate del paniere di riferimento. L’aspetto ancora più interessante è il fatto che non solo le azioni Telecom Italia hanno performato benissimo nel lungo termine ma anche la prestazione di medio termine è altrettanto positiva. A dirlo sono i numeri con il grafico sull’andamento del titolo che mette ben in evidenza una progressione del 22 per cento solo nell’ultimo mese.

Queste percentuali da capogiro potrebbe mettere sulla difensiva gli investitori perchè, in linea di principio, se un titolo cresce tanto, allora lo spazio per un ulteriore rialzo può anche restringersi. E’ questo il caso delle azioni Telecom Italia oppure, nonostante il rally, la quotata ha ancora spazio per apprezzarsi?

Proprio a questa domanda sembrerebbero voler rispondere gli analisti di Kepler Cheuvreux, proprio oggi intervenuti sulle prospettive della quotata.

Cosa pensano gli analisti di Kepler Cheuvreux sulle azioni Telecom Italia

La view degli analisti di Kepler Cheuvreux sulle azioni Telecom Italia è decisamente positiva. Tanto per iniziare il rating è fissato da tempo a buy (quindi il consiglio è di comprare) mentre il target price è indicato a 0,5 euro, in rialzo rispetto a quello precedente. Dal raffronto con quelle che sono le attuali quotazioni di TIM emerge un potenziale di upside di quasi 0,15 euro. Il messaggio che Kepler Cheuvreux ha lanciato agli investitori è quindi molto chiaro: le azioni Telecom Italia sono da comprare anche perchè possono apprezzarsi ben oltre i prezzi attuali e nonostante il rally messo a segno nell’ultimo anno.

Giusto per completezza segnaliamo che questa valutazione rilasciata da Kepler riguarda le azioni ordinarie di Telecom Italia. Come noto, infatti, a Piazza Affari sono presenti anche azioni di risparmio dell’ex monopolista. Su queste ultime il rating assegnato è sempre buy mentre il target price è 0,56 euro.

Altre quattro view bullish sulle azioni Telecom Italia nel mese di maggio

Qualcuno potrebbe pensare che la valutazione di Kepler sia eccessivamente ottimistica. In effetti, come abbiamo già detto prima, il titolo è cresciuto tanto sia nel medio che nel lungo termine e il sospetto che non possa correre ancora a lungo è legittimo.

Ebbene in realtà le azioni TIM solo nel mese di maggio hanno incassato ben quattro altre valutazioni positive. Tutto ha avuto inizio con la presentazione dei conti del primo trimestre 2025 avvenuta circa una settimana fa. Da allora gli analisti sono intervenuti in modo massiccio sul titolo.

Ieri Barclays aveva confermato il rating buy portando il target price a 0,42 euro, in aumento rispetto a quello precedente. In precedenza era stata Banca Akros a confermare il buy e ad alzare il target price a 0,43 euro. Ancora prima Equita sim con il suo buy e il target price rivisto a 0,40 euro e per finire, proprio il giorno successivo alla diffusione dei conti trimestrali, Mediobanca con il suo outperform e il target price alzato a 0,43 euro. Outperform significa farà meglio del mercato di riferimento. Si tratta di un rating che è assimilabile al buy.

Il minimo comun denominatore tra le cinque valutazioni che abbiamo esaminato è il rialzo del prezzo obiettivo. Tutti lo hanno migliorato e ciò è il chiaro segnale che tra gli analisti prevale la posizione di chi ritiene le azioni Telecom Italia ancora in pieno trend rialzista.

La ciliegina sulla torna in questo contesto è arrivata proprio da quegli 0,5 euro di target price annunciati oggi dagli analisti di Kepler Cheuvreux. Questa è la previsione migliore in assoluto tra stime che comunque sono tutte orientate al rialzo.

Che dire se sono che l’indicazione per i trader interessati a investire sulle azioni TIM sai piuttosto chiara.

