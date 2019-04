Azioni Juve e pareggio con l'Ajax: cosa faranno azioni sul Ftse Mib oggi?

E' finita 1 a 1 la gara di andata tra Ajax e Juventus: il passaggio alle semifinali di Champions League si deciderà a Torino

1 a 1 e palla al centro. E' finito in questo modo il big match di ieri sera tra gli olandesi dell'Ajax e la Juventus. Al gol di Cristiano Ronaldo su colpo di testa nel primo tempo ha poi risposto, nella seconda frazione di gioco, Neres. Il gol fatto da CR7 fuori casa vale oro colato ma i margini sono talmente stretti che il passaggio alla fsse successiva della Champions League, ossia alla semifinale, si deciderà tutto nella gara di ritorno. Dalla sua la Juve ha il fattore campo visto che la partita di ritorno dei quarti di finale si giocherà a Torino. Anche questo genere di considerazioni devono essere fatte per ipotizzare quella che potrebbe essere la direzione che le azioni Juventus prenderanno su Borsa Italiana oggi. Il prezzo delle azioni Juve sul Ftse Mib riparte oggi 11 aprile da quota 1,612 euro. Nel corso dell'ultimo mese la performance del titolo bianconero è stata positiva per il 30 per cento. Grandi fattori catalizzatori in grado di spingere il titolo sono stati la galoppata in Campionato di Serie A (la Juventus, quando mancano ancora tante giornate alla fine della stagioneha praticamente in tasca lo scudetto) e i risultati ottenuti in Champions League.

Su questa seconda questione c'è da fare una precisazione: la corsa a comprare azioni Juve successiva alle vittorie in Champions ha dato l'impressione che il mercato stesse prezzando la vittoria della Coppa da parte dei bianconeri. In pratica, già da tempo, sarebbero in corso scommesse che vedono la Juve vincitrice della Champions. Dal punto di vista dei mercati le azioni Juve sono quindi quasi obbligate a fare bene e andare avanti se vogliono restare sui livelli attuali. Questo significa che con un'uscita della Juve da quarti di finale della Champions ci sarebbe un inevitabile deprezzamento delle azioni. Il risultato ottenuto nella partita di ieri tra i bianconeri e gli olandesi dell'Ajax tiene aperta la porta del passaggio di turno. A voler ragionare in termini di probabilità la Juve partirà nella gara di ritorno con due marce in più. Oltre al preziosissimo gol realizzato in trasferta da Cristiano Ronaldo, infatti, Allegri potrà contare sullo stato di salute, brillante, della sua compagine. Tutto si deciderà a Torino quindi ma a prevalere oggi è la convinzione che la Juve possa farcela e quindi possa eliminare l'Ajax e passare alla semifinale di Champions League. Per le casse della Juventus FC sarebbero nuovi introiti e per le azioni Juve sarebbe nuova spinta in avanti.