Semestrali Borsa Italiana: calendario settimana 29 luglio - 2 agosto 2019

© iStockPhoto

Quali sono le semestrali in pubblicazione questa settimana? Ecco tutte le società alle prese con i conti del primo semestre

CONDIVIDI

Settimana clou per quello che riguarda le semestrali di Borsa Italiana. A partire da oggi 30 luglio e fino a venerdì 2 agosto, saranno tantissime le società del Ftse Mib, e non solo, alle prese con la pubblicazione dei conti del primo semestre. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratterà dei risultati del primo semestre ossia del periodo compreso tra gennaio e giugno anche se, in alcuni casi, non mancheranno conti riferiti solo al secondo trimestre. Nel primo caso parleremo di semestrali mentre nel secondo di trimestrali.

Con la rivoluzione del Social Trading scopri chi sono i migliori trader italiani e del mondo e inizia a copiare automaticamente le prestazioni del loro portafoglio di trading. Demo gratuita da 100.000€ Scopri i migliori trader >>

Prima di vedere nel dettaglio quali saranno le società che nella settimana dal 29 luglio al 2 agosto pubblicheranno i conti del primo semestre, alcune anticipazioni sui nomi illustri del Ftse Mib alle prese con le rispettive semestrali. Tra i tanti conti in uscita nel periodo in oggetto, spiccano quelli di Poste Italiane, Salvatore Ferragamo, Terna, Fiat Chrysler Automobiles, Tenaris, Intesa Sanpaolo, Snam e ancora Enel, Telecom Italia TIM, A2A, UBI Banca, Ferrari. Non solo titoli del Ftse Mib alle prese con le semestrali ma anche società quotate su altri indici come è il caso del Monte dei Paschi di Siena.

A questo punto possiamo vedere nel dettaglio il calendario settimanale delle semestrali per la settimana compresa tra il 29 luglio e il 2 agosto:

Semestrali lunedì 29 luglio

Italgas

NEXI

Anima Holding

Brembo

CIR

Caltagirone Editore

Cofide

Inwit

MolMed

Rai Way

Poligrafici

Semestrali martedì 30 luglio

Amplifon

Campari

Leonardo

Poste Italiane

Recordati

Salvatore Ferragamo

Terna

Banca Generali

Cerved

De Longhi

Salini Impregilo

Hera

Saras

Aeffe

Elica

Falck Renewables

Gamenet Group

Mondadori

Reno De Medici

Caltagirone

Carraro

Genx

Monrif

Poligrafici Editoriale

Risanamento

Biodue

Semestrali Mercoledì 31 luglio

Diasorin

FCA

Generali

Mediobanca

Snam

Tenaris

Acea

Banca Mediolanum

Iren

Italmobiliare

RCS Mediagroup

Banca Sistema

Fiera Milano

Prime Industrie

Enervit

Gruppo FNM

Semestrali Giovedì 1 agosto

Azimut Holding

CNH Industrial

Enel

Pirelli

Prysmian

Telecom Italia TIM

Unipol

UnipolSAI

Autogrill

Banca Monte dei Paschi

ePrice

Reply

Retelit

TXT e-Solutions

ACSM-AGAM

Banca Profilo

Bialetti Industrie

Gabetti PS

Italiaonline

Pierrel

Culti Milano

Semestrali Venerdì 2 agosto

A2A

Atlantia

Buzzi Unicem

Ferrari

UBI Banca

ASTM

ERG

SIAS

Banca Finnat

Banca Ifis

Biesse

IGD

Marr

Openjobmetis

Tesmec

Banca Intermobiliare

Safilo Group

Masi Agricola

Intred

Ricordiamo che per investire sulle società che pubblicano la semestrale è sempre consigliabile andare a guardare a quelle che sono le previsioni dei conti e le stime degli analisti.