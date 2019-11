DiaSorin: rally inarrestabile, azioni su nuovi massimi storici

© Shutterstock

Thermo Fisher Scientific punta ad acquisire Qiagen, società olandese partner di Diasorin

DiaSorin corre ancora a Piazza Affari e nella seduta di venerdì mette a segno l’ennesimo rialzo +3.21%, raggiungendo così un nuovo massimo storico a 119.40 euro.

Il titolo del gruppo attivo nel settore dei test genetici sta traendo ancora beneficio dalle voci di qualche settimana fa circa la volontà del gruppo americano Thermo Fisher Scientific di acquisire Qiagen, una società di test molecolari olandese e partner sinergico di DiaSorin.

Anche se Qiagen rappresenta solo il 9% dei ricavi di DiaSorin, l'operazione di M&A potrebbe portare dei grandi vantaggi in termini di crescita anche per la società italiana.

A novembre il titolo di DiaSorin ha messo a segno dei cospicui rialzi salendo di circa il 20%, con un’accelerazione sostanziale avvenuta nella seconda parte del mese e coincisa con la rottura al rialzo della resistenza a 105 euro.

Nella seduta odierna il mercato ha aperto ancora al rialzo +0.67% e al momento della scrittura scambia a ridosso dei 120 euro.

Analisi tecnica azioni Diasorin al 25 novembre 2019

Sia nel breve che nel medio termine il quadro tecnico del titolo è ora più che mai positivo e incline a proseguire l’allungo.

Tuttavia alla luce dei recenti e cospicui rialzi non è da escludere che nelle prossime sedute il mercato possa fisiologicamente ritracciare, anche se riteniamo che in caso di pullback in area 110 euro il mercato possa sostenere i prezzi ripartendo con nuovi acquisti.

Nel contesto attuale solo una chiusura settimanale sotto quota 100 euro decreterebbe uno stop al trend attuale.

Grazie al recente rally, le quotazioni Diasorin nel corso dell'ultimo mese hanno segnato un apprezzamento del 22,7 per cento. Molto forte anche la prestazione della società italiana su base annua. Rispetto ad un anno fa il prezzo delle azioni Diasorin ha registrato un aumento del 55 per certo. Sono poche le azioni di società quotate su Borsa Italiana che possono vantare progressioni simili.