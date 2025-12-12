Azioni Lottomatica - BorsaInside.com

La vetta del paniere di riferimento di Piazza Affari è oggi occupata dalle azioni Lottomatica. La quotata dei giochi e delle lotterie sta mettendo a segno un rialzo del 2,11 per cento a 22,22 euro contro un Ftse Mib che avanza di circa mezzo punto percentuale. Grazie alla progressione in atto nell’ultima di ottava, Lottomatica consolida il suo trend di medio e lungo termine. I numeri sono davvero impressionanti: rispetto a un mese fa, il rialzo è ora del 10 per cento mentre anno sui anno il verde è addirittura del 72 per cento. Lottomatica è quindi una delle quotate migliori di tutto il Ftse Mib e l’aspetto interessante è che, come rivela il trend odierno, continua a correre senza problemi. Di solito, infatti, un titolo che si è già apprezzato così tanto nel corso dell’anno, può perdere di visibilità ma non sembra essere questo il caso della quotata del gaming, anzi.

Proviamo a capire perchè e, soprattutto, quale potrebbe essere un prezzo esatto per un titolo che si è già apprezzato così tanto.

Azioni Lottomatica da comprare secondo gli analisti di BofA

A metà novembre per comprare una singola azione Lottomatica servivano 20,5 euro circa, oggi siamo ad oltre 22,2 euro, appena pochi giorni fa eravamo ad 1 euro in meno. Cosa è successo? Semplicemente l’appeal è costantemente rimasto alto e questo per un motivo molto semplice: lo zampino di Bank of America. La banca d’affari americana è infatti entrata a gamba tesa sul titolo delle lotterie con un secco “buy” e un altrettanto perentorio target price (29 euro) che implica un potenziale di upside di oltre il 30 per cento. Promozione piena, quindi. L’aspetto più interessante, però, è nelle maglie dell’analisi di BofA.

Per gli esperti americani Lottomatica ha multipli di tutto rispetto (7,5 volte l’ev/ebitda 2026) ma ha anche stime di crescita molto forti (crescita dell’Ebitda del 10 per cento al 2028 grazie al passaggio all’online ai guadagni sulla quota di mercato).

E’ Italia l’asso nella manica di Lottomatica?

Accanto all’aspetto più propriamente finanziario, Lottomatica ha dalla sua parte un grande alleato: il mercato italiano. Da sempre, infatti, la quotata è esposta al 100 per cento sull’Italia che non è un mercato come tanti ma quello in assoluto più grande a livello europeo (22 miliardi il valore complessivo e quarta posizione a livello globale) e soprattutto quello con il quadro regolatorio più favorevole. Non serve essere degli esperti per fiutare le implicazioni di questo “primato”: Lottomatica ha garantita la leadership di mercato anche nel futuro e può anche incrementare la sua quota di mercato.

Nel loro report gli analisti fanno anche un raffronto con la situazione negli altri paesi europei. In Francia, Olanda e Gran Bretagna, scrivono gli analisti, ci sono irrigidimenti sulla normativa vigente i ambito gaming che portano ad inevitabili incertezze sulle prospettive di crescita. In Italia no.

Volendo poi aggiungere anche la classica ciliegina sulla torta, gli analisti citano anche la penetrazione online ancora bassa ma caratterizzata da una costante crescita.

Valutazioni in rialzo e possibili scenari M&A nel gaming europeo

Nel contesto di un settore del gaming in fase di forte consolidamento, Lottomatica continua a posizionarsi come uno degli operatori più osservati dal mercato in ottica M&A. Nonostante il titolo tratti attualmente con un premio stimato tra il 15% e il 20% rispetto ai concorrenti diretti, tra cui Entain, FDJ United e Opap, la valutazione resta comunque considerata competitiva se confrontata con i multipli delle operazioni straordinarie più recenti del comparto, che si collocano fino al 30% sopra gli attuali livelli del gruppo italiano.

L’attenzione verso potenziali acquisizioni è alimentata da due dinamiche strutturali: la crescente digitalizzazione del business, che premia gli operatori con maggior massa critica, e la necessità di espandersi su più mercati per mitigare i rischi legati a future pressioni regolatorie e fiscali nei singoli Paesi. Questi fattori stanno spingendo molti player a valutare strategie di integrazione per rafforzare il footprint geografico e ottimizzare i costi operativi.

Secondo gli analisti americani, le transazioni completate negli ultimi mesi nel settore presentano in media multipli pari a 9,6x EV/Ebitda, circa il 10% superiori rispetto a quelli attualmente attribuiti a Lottomatica. Da non tralasciare inoltre che la leadership del gruppo in un mercato maturo e relativamente stabile come quello italiano possa anche giustificare un premio ulteriore rispetto alla media delle operazioni comparabili.

Sulla base delle stime di consenso, Lottomatica viene scambiata intorno a 8x EV/Ebitda forward, un livello che implica un premio modesto, pari a circa il 10 per cento, rispetto alla propria media storica dal 2024. A ciò si aggiunge una politica di remunerazione degli azionisti solida, con un dividendo atteso di 0,43 euro per azione.

Considerando crescita, valorizzazione e payout, il potenziale total shareholder return indicato da BofA potrebbe avvicinarsi al 30%, livello che si traduce in un alto interesse anche per le possibili future mosse di M&A da parte del gruppo.

