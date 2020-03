Azioni Banco BPM crollano: perchè piano strategico scatena le vendite?

© Shutterstock

Ennesima seduta in rosso per le azioni Banco BPM ma questa volta il motivo del crollo è tutto domestico

Pioggia di vendite sul titolo Banco BPM nella seconda parte della seduta di Borsa Italiana oggi. Mentre è in corso la redazione del post, il prezzo delle azioni Banco BPM segna un passivo del 4,35 per cento a quota 1,77 euro. Il titolo si muove in decisa controtendenza rispetto all'andamento generale del Ftse Mib. Il principale indice azionario di Borsa Italiana, infatti, dopo la drammatica seduta di ieri caratterizzata dalla sospensione per eccesso di ribasso di molti titoli, registra una progressione dell'1,33 per cento.

Il recupero della borsa di Milano oggi rappresenta assolutamente il segnale che la fase ad alta tensione sia passata. Il segno verde è solo frutto di un rimbalzo in un contesto che comunque resta caratterizzato da un sentiment negativo. Tuttavia la ripresa tecnica può essere anche l'occasione per provare a realizzare dei profitti come messo in evidenza da alcuni gestori.

Mettendo a fuoco l'andamento del Ftse Mib oggi, il crollo delle azioni Banco BPM appare ancora più evidente. In effetti la quotata del settore bancario non solo è la peggiore del paniere di riferimento ma è anche l'unica banca a segnare un rosso così intenso in un contesto generale che vede le big Unicredit e Intesa Sanpaolo muoversi al rialzo.

La morale del discorso è la seguente: la quotazione Banco BPM oggi crolla per cause domestiche e non imputabili all'emergenza coronavirus.

Il forte deprezzamento del titolo può essere imputato alla delusione degli investitori per i contenuti del piano industriale 2020/2023 che la banca è presentato questa mattina. Nel piano strategico si fa riferimento all'obiettivo di rafforzare la posizione della banca sul mercato del credito italiano dove oggi Banco BPM è il terzo player. Il management ha precisato che il piano è stato sviluppato sulla base di una serie di ipotesi che inglobano anche le recenti incertezze che sono emerse nonchè le novità sul contesto regolamentare. Secondo la governance della banca, il piano pone obiettivi che sono certamente ambiziosi ma al tempo stesso sono raggiungibili pur in un contesto macroeconomico sfavorevole per tutto il 2020.

Nel nuovo piano strategico si fa anche riferimento ad una revisione sulla politica dei dividendi che verrà adottata nei prossimi esercizi. Contestualmente il vertice della banca ha anche precisato che la distribuzione totale di dividendi sul periodo 2020-2023 sarà superiore agli 800 milioni di euro mentre il dividend payout ratio medio dovrebbe essere pari a circa il 40 per cento.

Dal punto di vista tecnico, il crollo di oggi delle azioni Banco BPM ha portato la performance del gruppo su base mensile su un rosso del 4 per cento circa. A causa del recente sell-off di Borsa Italiana, il prezzo delle azioni Banco BPM oggi è più basso del 15 per cento rispetto a quello di un anno fa.