Borsa Italiana nel panico: raffica di sospensioni per ribasso, verso lunedì nero

Pioggia di sospensioni per eccesso di ribasso su Borsa Italiana: crollano tutti gli indici europei, malissimo i futures Usa

Sui mercati oggi si prospetta un nuovo lunedì nero. L'allargamento dell'emergenza coronavirus in tutto il mondo (con una impennata di casi negli Stati Uniti) e il mancato accordo tra Casa Bianca e Congresso Usa sul maxi piano di aiuti all'economia, hanno gettato nel panico gli investitori. Tutte le borse europee sono in profondo rosso in avvio di contrattazioni. Non potrebbe essere diversamente visto che oramai la pandemia di coronavirus ha travalicato i confini nazionali e oggi il Covid19 imperversa tanto nel Nord Italia quanto in Spagna, Francia e Germania.

In questo contesto la corsa a vendere in modo massiccio tutti gli asset tradizionali, a partire dalle azioni, sembra essere la sola mossa a disposizione degli investitori per salvare i propri capitali da perdite disastrose.

I dati di apertura sono terribili. Il Ftse Mib ha avviato gli scambi con un ribasso del 3,27 per cento. Vendite molto forti stanno interessando titoli come Prysmian, Exor, Hera e FCA, tutti in ribasso di oltre 5 punti percentuali. In realtà a questi titoli va addirittura meglio rispetto a tutte quelle quotate che non riescono a fare prezzo in avvio di contrattazioni. Borsa Italiana ha infatti congelato al ribasso tutta una serie di titoli di primo piano come ENI, Unicredit, Atlantia, STMicroelectronics, Snam, Saipem, CNH Industrial e Tenaris.

Unico titolo che va in controtendenza rispetto all'andamento generale del Ftse Mib è, ancora una volta, Diasorin. La società biotech continua a mantenere un forte appeal grazie alle ultime novità in merito ad uno strumento per la diagnosi rapida del Covid19. Mentre è in corso la scrittura del post, il prezzo delle azioni Diasorin scegna un rialzo del 4,2 per cento a quota 116 euro. Diasorin è il solo titolo del Ftse Mib a non essere stato travolto dal sell-off che ha caratterizzato Borsa Italiana nell'ultimo mese a seguito dello scoppio dell'emergenza coronavirus.

Già 15 giorni fa, avevamo messo in evidenza come comprare azioni Diasorin fosse una delle poche opzioni a disposizione degli investitori in questa fase di crisi.

Anche le borse europee a picco

Non è solo l'azionariato italiano a registrare un pesantissimo ribasso in avvio di contrattazioni. Tutti i mercati europei sono sotto tensione con il Dax che, in avvio di seduta, segna un calo del 4,5 per cento e il francese Cac40 in ribasso del 4,37 per cento. Profondo rosso anche per il Ftse100 che a Londra registra un crollo del 4,64 per cento. In questo contesto non può che essere molto pronunciato il ribasso dell'EuroStoxx50 che perde il 4,71 per cento.

Gli indici europei potrebbero trovare punti di ripartenza nel pomeriggio quando si riuniranno in teleconferenza i ministri delle finanze di 27 paesi dell'area UE. All'ordine del giorno l'adozione di misure da adottare per contrastare, dal punto di vista economico, la pandemia in atto.

BCE chiamata ad un secondo intervento

Secondo Alberto Conca, gestore di Zest AM, è sempre più evidente che la BCE sarà presto chiamata ad un secondo intervento dopo il quantitative easing pancemico. Conta ritiene che per affrontare l'emergenza sanitaria, economica e finanziaria non basterà una rinnovata politica monetaria espansiva ma sarà anche necessario l'avvio di una "risoluta e coordinata azione di politica fiscale a livello europeo, per ridurre le tensioni dei mercati, specialmente i mercati del credito, e non vanificare l’allentamento monetario deciso dalla Bce". Praticamente tutto ruota su un secondo intervento dell'EuroTower. In attesa che si vada verso questo scenario il gestore ha previsto una ingente richiesta di dollari e di liquidità.