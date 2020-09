Azioni Saipem le peggiori del 2020! Comprare a questi prezzi conviene?

© Shutterstock

Triste primato per il titolo Saipem: è stato il peggiore sul Ftse Mib da inizio anno ad oggi ma presto potrebbe scattare il rimbalzo

Il titolo peggiore sul Ftse Mib da inizio anno ad oggi? Il poco invidiabile primato spetta a Saipem che nel corso del 2020 ha perso ben il 61 per cento del suo valore. Considerando quelli che sono i prezzi attuali del titolo e confrontando tali valori con le quotazioni a fine 2019, si evince che nel giro di poco più di 8 mesi il titolo si è deprezzato di circa 2/3.

Non meno preoccupanti sono i dati relativi alle performance di più breve termine. Rispetto a 6 mesi fa, il prezzo delle azioni Saipem è più basso del 40 per cento. Anche il confronto con l'andamento del titolo un mese fa è impietoso. La performance mensile di Saipem è negativa del 10,2 per cento nonostante un andamento tutto sommato più tranquillo della quotazione petrolio.

In quanto titolo petrolifero, l'andamento di Saipem è legato a quello del petrolio e infatti, proprio il tracollo del prezzo del greggio avvenuto a primavera ha determinato il ribasso delle quotazioni della società engineering. Se a ciò si aggiunge poi l'effetto negativo causato dal coronavirus, si può avere una visuale di insieme sui motivi alla base del crollo di Saipem nel 2020.

Non è quindi un caso se nella classifica delle azioni peggiori da inizio anno, Saipem precede un altro titolo del settore petrolifero, Tenaris (-52,27 per cento da inizio anno). Al terzo posto c'è poi un titolo del settore bancario come BPER Banca che ha perso il 51,55 per cento del suo valore.

Azioni Saipem pronte al rimbalzo?

Se pensi che le azioni Saipem siano pronte a rimbalzare, allora comprare adesso a questi prezzi bassi è certamente vantaggioso. Se l'orizzonte temporale è di lungo termine, è consigliabile andare a guardare a quello che è il posizionamento short degli istituzionali. Ad oggi sono 5 gli investitori istituzionali che stanno scommettendo al ribasso su Saipem. Gli shortisti sono:

Citadel Advisors LLC: 1,08 per cento

Capital Fund Management SA: 0,82 per cento

AHL Partners LLP: 0,7 per cento

PDT Partners, LLC: 0,67 per cento

AQR Capital Management, LLC: 0,6 per cento

Complessivamebte ad oggi le posizioni corte su Saipem sono pari al 3,87 per cento, un valore pari a quasi il doppio rispetto a quello di un mese fa quando gli short nel loro insieme erano pari al 2,11 per cento.

Perchè tutta questa premessa? Semplicemente perchè per investire in azioni Saipem nel lungo temrine, puoi sempre farlo attraverso i CFD partendo dal conto demo eToro (qui il link ufficiale) è consigliabile attendere che iniziano a scattare le ricoperture degli istituzionali. In altre parole prima di investire in azioni Saipem è il caso di aspettare uan riduzione delle posizioni corte. La contrazione degli short potrebbe essere il segnale che il rimbalzo sia in vista.