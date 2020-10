Borsa Italiana Oggi (27 ottobre 2020): rimbalzo fallito, arrivano le vendite

© Shutterstock

Troppi rossi sul paniere di riferimento e il Ftse Mib si tinge di rosso. Pirelli e BPER Banca tra le azioni peggiori

Prevalenza delle vendite su Borsa Italiana nella seduta di oggi 27 ottobre 2020. Dopo un timido tentativo di rimbalzo che si è manifestato nelle primissime fasi di scambi durando neppure 10 minuti, a prendere il sopravvento sono state le vendite. Il paniere di riferimento di Piazza Affari si è così portato sotto i 18900 punti. Alle ore 13,30 il Ftse Mib registrava una flessione dello 0,4 per cento.

Ad appesantire il listino di riferimento sono titoli come Pirelli e BPER Banca mentre i titoli in positivo presenti (Diasorin, Fineco Bank e Campari), registrano progressioni più piccole per poter bilanciare l'intensità dei rossi.

Nel grafico seguente è indicato l'andamento in tempo reale del Ftse Mib.

Tra i titoli che segnano variazioni positive più forti ci sono:

Fineco Bank: +2,31 per cento a 11,52 euro

Diasorin: +2,01 per cento a 192,8 euro

Campari: +1,72 per cento a 9,20 euro

Tra i titoli in ribasso, invece, a fare peggio sono:

BPER Banca: -3,48 per cento a 1,15 euro

Pirelli: -3,45 per cento a 3,80 euro

Leonardo: -2,12 per cento a 4,52 euro

Borsa Italiana Oggi 27 ottobre 2020: previsioni apertura

Dopo la forte flessione rimediata nella seduta di ieri, Borsa Italiana Oggi 27 ottobre 2020 dovrebbe aprire le contrattazioni senza significative variazioni di prezzo. Stando alle indicazioni dei futures, quindi, a dominare il Ftse Mib in avvio di scambi dovrebbe essere la prudenza. Il sentiment, a prescindere dal tono di apertura, continua però ad essere negativo a causa del continuo aggravamento dell'emergenza coronavirus in tutto il mondo occidentale.

Punti di riferimento della seduta di oggi sono, come sempre, Tokyo e Wall Street. La borsa del Giappone ha mandato in archivio la seconda seduta della settimana con l'indice Nikkei in ribasso di un frazionale 0,04 per cento a quota 23.486 punti. Perdite molto più forti si sono invece viste a Wall Street. La prima seduta della settimana della borsa Usa è stata decisamente negativa con il Dow Jones che ha archiviato la giornata in ribasso del 2,29 per cento attestandosi a quota 27.685 punti, l'indice S&P 500 che ha chiuso le contrattazioni con un calo dell'1,86 per cento a 3.401 punti e il paniere Nasdaq che ha perso l'1,64% cadendo a quota 11.359 punti.

In questo contesto, quali saranno le azioni più interessanti su Borsa Italiana? Per rispondere a questa domanda è necessario tenere in considerazione le notizie price sensitive della giornata. Spunti potrebbero esserci sicuramente su Intesa Sanpaolo, Cattolica Assicurazioni e Fiat Chrysler.

Tornando alle azioni da tenere d'occhio, Intesa Sanpaolo figura nell'elenco dei titoli interessanti in scia alle novità Consob sulle partecipazioni rilevanti. Con comunicazione del 26 ottobre 2020, l'autorità di controllo sui mercati ha reso noto dal 20 ottobre BlackRock è accreditata di una partecipazione aggregata del 4,991 per cento nel capitale della banca guidata da Messina.

Altro titolo da tenere d'occhio è Fiat Chrysler Automobiles. Stando ad alcune indiscrezioni che sono state riportate dalla Reuters, la Commissione Europea potrebbe dare il suo via libera al progetto di fusione FCA Peugeot anche prima dei tempi previsti.

Per finire c'è Cattolica Assicurazioni. L'agenzia S&P Global ha riconfermato il rating BB sulla solidità patrimoniale della quotata. Gli analisti hanno anche allineato l'outlook di Cattolica Assicurazioni a quello del debito sovrano della Repubblica Italiana che, a sua volta, lo scorso venerdì era stato rivisto da negativo a stabile.

