Borsa Italiana Oggi (19 novembre 2020): partenza negativa, Diasorin maglia rosa

Apertura all'insegna delle vendite per il Ftse Mib che torna sotto i 21600 punti. Vendite su Prysmian e su Exor

Pausa di riflessione su Borsa Italiana Oggi 19 novembre 2020. Il Ftse Mib, come da attese, dopo il rally delle ultime sedute, ha messo il freno a mano facendo scattare gli inevitabili realizzi. La decisione di passare all'incasso che molti investitori sembrano essere intenzionati ad adottare oggi, è sostenuta anche dalle performance negative sia della borsa di Tokyo che di Wall Street.

Venendo ai numeri, dopo circa mezzora dall'avvio delle contrattazioni, il Ftse Mib segna un ribasso dello 0,3 per cento scivolando sotto i 21600 punti. Accanto a quotate che sono appesantite dalle vendite (come Exor e Prysmian) ve ne sono invece altre che invece mettono a segno rialzi anche consistenti come è il caso di Diasorin.

Nel grafico seguente è riportato l'andamento in tempo reale del Ftse Mib.

Tra le azioni migliori di oggi (finestra informativa delle 09,30) segnaliamo:

Diasorin: +2,47 per cento a 174,1 euro

Inwit: +1,79 per cento a 10,26 euro

Ferrari: +0,95 per cento a 181,95 euro

Tra le azioni alle prese con i ribassi più forti invece ci sono:

Exor: -2,24 per cento a 56,84 euro

Prysmian: -1,57 per cento a 25,69 euro

Amplifon: -1,41 per cento a 35,03 euro

Borsa Italiana Oggi 19 novembre 2020: previsioni apertura

Apertura di scambi in leggero ribasso. E' questa la previsione dei traders in vista dell'opening bell di Piazza Affari oggi 19 novembre 2020. Reduce da una serie di sedute positive che hanno condotto le valutazioni a oltre 21600 punti (dai 17mila di poche settimane fa), il Ftse Mib dovrebbe registrare oggi una leggera flessione pur all'interno di un trend che resterebbe comunque proietatto al rialzo grazie al sostegno delle notizie sui vaccini per il coronavirus.

Come sempre punti di riferimento per inquadrare la direzione che Borsa Italiana potrebbe prendere sono le chiusure di Tokyo e di Wall Street. La borsa del Giappone ha mandato in archivio la penultima seduta della settimana con il Nikkei in ribasso dello 0,36 per cento a quota 25.634,5 punti. Segni negativi anche a New York con l'indice Dow Jones che ha registrato un ribasso dell'1,16 per cento a quota 29.438 punti, l'indice S&P 500 in calo dell'1,16 per cento a quota 3.568 punti e il Nasdaq che ha perso lo 0,82 per cento scendendo a quota 11.802 punti.

Borsa Italiana Oggi 19 novembre 2020: titoli più interessanti

Variazioni di prezzo sono attese per oggi 19 novembre 2020 sulle azioni Fiat Chrysler e sulle azioni Terna. Per quanto concerne il Lingotto, la notizia che potrebbe dare forte appeal al titolo riguarda la fusione FCA Gruppo Peugeot. Le due società hanno deciso di convocare per il prossimo 4 gennaio l'assemblea degli azionisti che dovrà deliberare sull'integrazione tra Fiat Chrysler Automobiles e il Gruppo Peugeot e sulla creazione della nuova entità Stellantis.

Secondo titolo da tenere d'occhio nella seduta di oggi è Terna. La società ha reso noto che presto sarà fornito un aggiornamento del piano industriale il cui periodo di validità è stato allargato fino al 2025.

