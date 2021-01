Borsa Italiana Oggi 7 gennaio 2021: quali azioni da tenere d'occhio?

© Shutterstock

Previsto un avvio in rialzo per Piazza Affari: attenzione al titolo CNH Industrial che ieri ha messo a segno un forte balzo in avanti

Previsioni rialziste in vista dell'apertura delle contrattazioni su Borsa Italiana Oggi 7 gennaio 2020. L'impressione che deriva dall'analisi sull'andamento dei future è che Piazza Affari abbia le carte in regola per proseguire il trend positivo che era già emerso nella seduta di ieri.

Il contesto di riferimento vede la borsa di Tokyo aver chiuso la penultima seduta della settimana in forte aumento mentre a Wall Street è stata una giornata mista. Nel dettaglio a Tokyo l'indice Nikkei ha registrato una massiccia progressione dell'1,60 per cento a quota 27.490,13, con un rialzo di oltre 430 punti. Il rally della piazza nipponica è stato possibile grazie all'ottima performance del Dow Jones americano.

L'indice ha infatti chiuso avanti dell'1,44 per cento a quota 30.829 punti, dopo aver raggiunto il nuovo massimo storico di 31.023 punti. Più deboli gli altri panieri della borsa Usa con l'S&P 500 che ha mandato in archivio la giornata con un rialzo dello 0,57 per cento a 3.748 punti, dopo aver raggiunto il nuovo massimo storico a quota 3.783 punti e il Nasdaq che ha invece chiuso in controtendenza rimediando un ribasso dello 0,61 per cento a 12.741 punti.

Borsa Italiana Oggi 7 gennaio 2021: titoli più interessanti

Quali sono le azioni che oggi 7 gennaio 2021 si potrebbero mettere in luce a Piazza Affari? Tra i titoli che sono potenzialmente più interessanti ci sono CNH Industrial e Unicredit. La prima potrebbe essere ancora spinta dalle indiscrezioni di stampa riguardanti trattative con i cinesi di FAW Jiefang per la cessione di Iveco. CNH ha già confermato i rumors aggiungendo però che si tratta di contratti ancora in fase preliminare riguardanti camion e autobus a marchio Iveco ma anche una quota di Fpt Industrial, divisione che produce motori.

Le indiscrezioni hanno spinto ieri il titolo CNH Industrial ai massimi dal marzo 20218. Grazie ai forti acquisti, infatti, il prezzo delle azioni è salito fino a 11 euro con un rialzo di ben il 6,64 per cento rispetto alla seduta precedente. Cosa farà oggi CNH Industrial in borsa? E' possibile un ulteriore apprezzamento oppure a prevalere saranno invece le prese di profitto?

Il secondo titolo che oggi potrebbe mettere a segno variazioni di prezzo interessanti è Unicredit. In questo caso a tenere banco è la questione della scelta del successore di Mustier alla carica di amministratore delegato.

Stando ad un articolo apparso sul Sole 24 Ore, l'obiettivo è quello di presentare una short list di candidati già a febbraio per chiudere tutto quanto più rapidamente possibile. Stando ai rumors si starebbe creando un asse tra la Delfin di Leonardo Del Vecchio, la Fondazione CariVerona e la Fondazione Crt. Entrambe le fondazioni e la holding di Del Vecchio hanno già fatto sapere di essere contrarie ad ogni operazione con Monte dei Paschi. Per i soci storici il solo motivo alla base di una eventuale acquisizione della banca toscana sarebbe quello politico. Anche sulle azioni Unicredit è possibile investire attraverso i CFD (qui la demo eToro gratuita).