Borsa Italiana Oggi 26 marzo 2021: chiusura Ftse Mib positiva, TIM e Tenaris in vetta

Forti acquisti sul settore oil in scia al blocco del canale di Suez. Tra i peggiori ci sono stati Diasorin e Pirelli

Previsioni rialziste rispettate a Piazza Affari. Il Ftse Mib ha aperto l'ultima seduta della settimana portandosi subito sul verde e confermando questo andamento nel corso di tutta la giornata.

Alle ore 17,30 (chiusura di scambi) la situazione sul paniere di riferimento di Piazza Affari era la seguente: Ftse Mib in rialzo dello 0,72 per cento a quota 24393 punti. Tra i titoli meglio intonati sul principale indice azionario della borsa di Milano ci sono stati Telecom Italia e Tenaris con la seconda che ha approfittato del rally del prezzo del petrolio causato dal blocco della navigazione nel canale di Suez.

Tra le quotate che invece sono state alle prese con i ribassi più forti ci sono state Diasorin e Pirelli.

Per seguire l'andamento in tempo reale del Ftse Mib puoi fare riferimento al grafico in basso.

La lista dei titoli migliori della seduta di oggi è stata la seguente:

Tenaris: +3,64 per cento a 9,51 euro

Telecom Italia: +3,43 per cento a 0,45 euro

STM: +2,57 per cento a 32,27 euro

Tra i titoli che invece hanno registrato i ribassi più ampi ci sono stati:

Diasorin: -2,32 per cento a 139 euro

Pirelli: -0,76 per cento a 4,97 euro

Inwit: -0,59 per cento a 9,31 euro

Borsa Italiana Oggi 26 marzo 2021: previsioni apertura

La borsa di Milano potrebbe mettere a segno una significativa variazione di prezzo positiva nell'ultima di Ottava. E' questa la previsione che si deduce analizzando l'andamento dei futures sui principali indici di Piazza Affari. Un'ntonazione positiva è attesa anche sui principali listini europei.

Alla base del possibile rialzo di Borsa Italiana Oggi 26 marzo 2021, ci sono le ottime indicazioni arrivate dai mercati asiatici. La borsa di Tokyo ha infatti chiuso l'ultima sessione della settimana con il Nikkei in rialzo dell'1,56 per cento a quota 29.177 punti, leggermente sotto il massimo intraday toccato a quota 29.241 punti.

Molto meno incisivo il rialzo che invece ha registrato la borsa di Wall Street nella seduta di ieri. A New York l'indice Dow Jones ha messo a segno una progressione dello 0,62 per cento a quota 32.619 punti, mentre l’S&P 500 ha messo in cassaforte lo 0,52 per cento a 3.910 punti e il Nasdaq ha chiuso avanti dello 0,12 per cento a 12.978 punti.

Borsa Italiana Oggi 26 marzo 2021: titoli più interessanti

Quali sono le quotate che oggi 26 marzo potrebbero mettere a segno le variazioni di prezzo più consistenti? Per rispondere a questa domanda non devi far altro che leggere di seguito.

I titoli del Ftse Mib che nella seduta odierna potrebbero catturare l'attenzione degli investitori sono: Leonardo, STM e BPER Banca.

Iniziamo dal colosso della Difesa. Leonardo ha registrato nelle ultime due sedute una pesante correzione che è stata causata dalla decisione di sospendere l'IPO di Leonardo DRS. Le possibilità che oggi possa arrivare un recupero sono alte ma non è neppure da escludere che la quotata possa proseguire il suo deprezzamento.

Altro titolio da tenere d'occhio è STM. In questo caso a fare da driver potrebbero essere le decisioni del consiglio di sorveglianza sui dividendi. Il management della società ha deciso la distribuzione di un dividendo 2021 (relativo all'esercizio 2020) pari a 0,24 dollari per azione che verrà distribuito in rate trimestrali di 0,06 dollari ognuna.

E per finire abbiamo anche BPER Banca. L'istituto emiliano ha emesso il suo primo social bond di tipo Senior Preferred. L'ammontare dell'emissione, riservata solo agli investitori istituzionali, è stata pari a 500 milioni di euro.