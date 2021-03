Comprare azioni CNH Industrial oggi conviene? Rumors su cessione Iveco ai cinesi

Pioggia di acquisti su CNH Industrial: i cinesi di FAW pronti a presentare un'offerta per le attività tir e bus delle controllata Iveco

Tra le quotate che registrano le variazioni di prezzo più consistenti su Borsa Italiana oggi 30 marzo, c'è CNH Industrial. La quotata del Lingotto è ben comprata fin dall'apertura degli scambi e alle ore 12,30 registra una progressione del 2,94 per cento a quota 13,28 euro. Nel corso della mattinata il titolo ha raggiunto un massimo intraday a 13,40 euro per poi ripiegare leggermente sui livelli attuali. Grazie alla forte performance di oggi, il verde su base mensile del titolo si è ulteriormente rafforzato.

Ad oggi la quotazione CNH Industrial è dell'8,54 per cento più consistente rispetto a un mese fa. Molto positivo anche il confronto con il valore di un anno fa: in questo caso si evidenza un rialzo di oltre il 150 per cento (grafico in basso).

Il forte apprezzamento che il titolo del Lingotto ha registrato nel corso dell'ultimo anno potrebbe indurre e pensare che la spinta in avanti possa essere esaurita. E invece la realtà, come dimostra l'andamento del titolo nella seduta di oggi, è ben diversa poichè CNH Industrial continua ad apprezzarsi.

Perchè è corsa a comprare azioni CNH Industrial?

E veniamo adesso al tema di questo post: perchè il prezzo delle azioni CNH Industrial è in forte aumento? Per spiegare le ragioni della corsa a comprare il titolo è necessario fare rifertimento alle indiscrezioni di stampa lanciate dall'agenzia specializzata Bloomberg secondo cui il gruppo cinese FAW sarebbe intenzionato a presentare un'offerta per rilevare le attività Tir e Bus che attualmente sono in mano alla controllata Iveco.

First Automobile Works è oggi il più grande produttore di automobili della Cina. Comprando le attività Tir e Bus di Iveco, FAW entrerebbe nel segmento di mercato dei camion e mezzi pesanti assumendo il controllo di un brand storico del settore quale è appunto Iveco.

Quest'ultima è controllata al 100 per cento dalla società italo-americana CNH Industrial e negli anni ha registrato un fatturato medio annuo pari a circa 5 miliardi di euro.

La possibile cessione di Iveco ai cinesi di FAW non è una novità ma, rispetto al passato, questa volta sembrerebbe esserci molto più di concreto anche perchè i vertici del colosso cinese sarebbero pronti a presentare un'offerta formale per l'acquisizione.

In passato il colosso cinese aveva già presentato un'offerta che valutava Iveco (e tutte le attività collegate al brand) circa 3 miliardi di euro. La proposta era stata però respinta.

Cosa succederà questa volta? A prescindere dalla valutazione c'è un elemento da considerare. FAW non è una società come le altre essendo controllata dal Governo Cinese. Per questo motivo ogni eventuale offerta dovrà essere valutata non solo da CNH Industrial ma anche dai regolatori europei.

Non è quindi da escludere che, laddove ci fossero le condizioni, l'Europa stessa possa decidere di bloccare l'acquisizione di Iveco da parte dei cinesi sempre che da parte di FAW giunga davvero un'offerta.

Quello che però è certo è che eventuali nuove indiscrezioni sulla cessione di Iveco ai cinesi potrebbero anche giungere nei prossimi giorni condizionando, come sta avvenendo oggi, l'andamento del titolo in borsa.

