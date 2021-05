Borsa Italiana Oggi 5 maggio 2021: Ftse Mib chiude a +2%, Stellantis vola

© Shutterstock

Trimestrale Intesa Sanpaolo in primo piano nella seduta di oggi. Il Ftse Mib si rialza dopo la forte correzione registrata nella seduta di ieri

Seduta positiva per Borsa Italiana oggi 5 maggio 2021. Come da previsioni, infatti, il Ftse Mib ha avviato le contrattazioni con un secco verde, lasciandosi alle spalle la correzione registrata nella seduta di ieri. Anche le borse europee, reduci da una giornata non semplice, hanno avviato le contrattazioni con un recupero.

A colpire subito è il fatto che sul paniere di riferimento di Piazza Affari oggi ci siano stati soprattutto titoli in rialzo. Tra le poche quotate in ribasso, infatti, ci sono state Telecom Italia e Italgas. Tra i titoli che hanno evidenziato le progressioni più consistenti, invece, ci sono state Stellantis e CNH industrial.

Alla chiusura delle contrattazioni, la situazione sull'indice di riferimento di Piazza Affari era la seguente: Ftse Mib avanti del 2 per cento a quota 24463 punti.

Per seguire il movimento in tempo reale del Ftse Mib puoi fare riferimento al grafico in basso.

L'elenco delle quotate migliori della seduta di oggi ha compreso:

Stellantis: +7 per cento a 14,86 euro

CNH Industrial: +5,27 per cento a 12,89 euro

Tenaris: +4,48 per cento a 9,52 euro

Tra le quotate peggiori, invece a registrare i ribassi più consistenti sono state:

Telecom Italia: -0,6 per cento a 0,44 euro

Italgas: -0,44 per cento a 5,42 euro

Hera: -0,24 per cento a 3,35 euro

Borsa Italiana Oggi 5 maggio 2021: previsioni apertura

Ancora una volta il contesto di riferimento è orfano del dato di Tokyo. Come già avvenuto nelle prime due sedute della settimana, infatti, anche oggi la borsa del Giappone è rimasta chiusa per festività. Le indicazioni arrivate da Wall Street, dal canto loro, non sono state entusiasmanti. A New York, l'indice Dow Jones ha mandato in archivio la seconda seduta settimanale con un progresso minimo dello 0,06 per cento a 34.133 punti, mentre l’S&P 500 ha registrato un calo dello 0,67 per cento a 4.165 punti e il Nasdaq ha chiuso con una flessione dell'1,88 per cento attestandosi a quota 13.634 punti.

Borsa Italiana Oggi 5 maggio 2021: su quali azioni investire?

Quali sono le quotate che oggi potrebbero mettere a segno le variazioni di prezzo più consistenti? Dare una risposta a questa domanda già prima dell'apertura degli scambi, significa avere elementi concreti per capire su quali azioni sia meglio attivare posizioni.

Tre i titoli da tenere d'occhio nella seduta di oggi: Intesa Sanpaolo, CNH Industrial e Stellantis. In tutti e tre i casi l'assist potrebbe arrivare dalle rispettive trimestrali.

Intesa Sanpaolo pubblicherà i conti del primo trimestre nel primo pomeriggio. E' quindi probabile che fino ad allora, l'andamento del titolo possa essere condizionato dalle previsioni sui risultati dei primi tre mesi. Per investire in azioni Intesa Sanpaolo, puoi prendere in considerazione la possibilità di usare il CFD Trading. Tra l'altro, proprio il broker eToro che abbiamo citato in precedenza, non prevede commissioni nel trading sulle azioni.

Per quello che riguarda Stellantis, invece, i risultati preliminari sul primo trimestre 2021 sono stati diffusi nel premarket. Il colosso del settore automobilistico ha reso noto di aver chiuso i primi tre mesi dell’anno con ricavi netti pro-forma pari a 37 miliardi di euro, in aumento del 14 per cento rispetto ai 32,4 miliardi ottenuti nel primo trimestre dello scorso anno.

L'aumento del fatturato è stato possibile grazie ai maggiori volumi complessivi ma anche all'effetto prezzi positivo e al miglior mix di mercato che ha caratterizzato soprattutto gli Stati Uniti. Per quello che riguarda l'esercizio in corso, il management di Stellantis prevede di chiudere il 2021 con un margine operativo adjusted collocato nel range tra il 5,5 per cento e il 7,5 per cento sempre in un contesto base in cui non ci siano sviluppi negativi dall'andamento della pandemia di covid19.