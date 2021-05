Borsa Italiana Oggi 10 maggio 2021: possibile apertura positiva, su quali titoli investire?

© Shutterstock

Previsto un avvio in rialzo per la borsa di Milano nella prima seduta della settimana. BPER Banca tra i titoli più interessanti

La prima seduta settimanale della borsa di Milano dovrebbe aprirsi con il segno positivo. E' questa l'indicazione che arriva dai futures sui principali indici di Piazza Affari in vista dell'apertura delle contrattazioni. Lo stesso segno positivo dovrebbe caratterizzare anche le altre borse europee. Il contesto di riferimento è incoraggiante. La borsa di Wall Street, infatti, ha chiuso la seduta di venerdì con gli indici tinti di verde nonostante i dati sul mercato del lavoro peggiori delle attese.

Nel dettaglio a New York, l'S&P 500 ha messo a segno un rialzo dello 0,74 per cento a 4.233 punti, leggermente sotto al massimo storico di 4.238 punti; il Dow Jones ha registrato una variazione positiva dello 0,66 per cento a 34.778 punti, dopo aver raggiunto il nuovo massimo storico a 34.811 punti; e il Nasdaq ha chiuso avanti dello 0,88 per cento a quota 13.752 punti.

Per quello che riguarda il mercato azionario nipponico, invece, la borsa di Tokyo ha mandato in archivio la seduta con il Nikklei in rialzo dello 0,55 per cento a 29.518 punti.

Borsa Italiana Oggi 10 maggio 2021: i titoli più interessanti

Quali sono le quotate che oggi potrebbero registrare i movimenti di prezzo più consistenti a Piazza Affari? Rispondere a questa domanda significa sapere per tempo su quali titoli conviene posizionarsi fin dall'apertura delle contrattazioni.

Le quotate che oggi 10 maggio potrebbero mettere a segno variazioni di prezzo consistenti sono essenzialmente tre di cui una appartenente al Ftse Mib. La big da tenere d'occhio è BPER Banca. La quotata del settore bancario ha presentato i conti del primo trimestre 2021, periodo che si è chiuso con un utile netto (escluse le quote di terzi) pari a 400,27 milioni di euro, contro i 6,41 milioni contabilizzati nei primi tre mesi dello scorso anno. Il management di BPER Banca ha precisato che sul risultato del periodo ha influito un avviamento negativo per complessivi 1,08 miliardi di euro, di cui di cui 781,5 milioni riguardanti il badwill emerso dal processo di Purchase Price Allocation (PPA) provvisoria richiesta rispetto all’acquisizione dei rami d'azienda di UBI Banca e UBISS eseguita nel trimestre.

Gli altri due titoli da tenere d'occhio nella seduta di oggi sono ASTM e Juventus. Il prezzo delle azioni Juve, in particolare, potrebbe mettere a segno variazioni di prezzo anche consistenti a causa della secca sconfitta per 3 a 0 nella partite di ieri contro il Milan. A causa del Ko rimediato dai bianconeri, adesso l'accesso alla Champions League diventa molto difficile. Un altro duro colpo per la società.