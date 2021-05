Borsa Italiana Oggi 12 maggio 2021: possibile apertura rossa, 3 quotate da considerare

© Shutterstock

Previsto un avvio in ribasso per la borsa di Milano. Poste Italiane e Snam tra le quotate da tenere d'occhio nella seduta di oggi

Come sarà l'apertura di Borsa Italiana Oggi 12 maggio 2021? Ci sarà una prevalenza di segni positivi oppure è più probabile che a prevalere possano essere le vendite? Per dare una risposta a queste domande non devi far altro che leggere questo articolo che è tutto dedicato all'andamento di Piazza Affari nella seduta di oggi, dal premarket fino alla chiusura delle contrattazioni alle 17,30.

E proprio dal premarket partiamo. Le previsioni in vista dell'avvio degli scambi su Borsa Italiana Oggi 12 maggio 2021 non sono affatto positive. Stando alle indicazioni che arrivano dai futures, il Ftse Mib dovrebbe aprire gli scambi con una leggera prevalenza delle vendite.

Il contesto di riferimento non è di aiuto. La borsa di Wall Street, infatti, ha chiuso la seduta di ieri con gli indici in territorio negativo. Nel dettaglio il Dow Jones ha rimediato un ribasso dell'1,36 per cento a 34.269 punti, mentre l’S&P 500 ha messo a segno una flessione dello 0,87 per cento a 4.145 punti e il Nasdaq, dopo il grande crollo di lunedì, ha evidenziato una flessioen frazioanale dello 0,09 per cento scendendo a 13.389 punti.

Andamento negativo anche per la borsa di Tokyo con l'indice Nikkei che ha chiuso la seconda seduta della settimana con un calo dell'1,6 per cento a quota 28.147,51 punti. A pesare sull'andamento del mercato asiatico è stato il clima di attesa per la pubblicazione del dato sull'inflazione degli Stati Uniti che, secondo le stime, ad aprile dovrebbe salire al 3,6 per cento su base annua. Un segnale molto preoccupante.

Borsa Italiana Oggi 12 maggio 2021: su quali azioni scommettere?

Dopo aver fornito delle indicazioni su quella che potrebbe essere l'apertura delle contrattazionui su Borsa Italiana Oggi 12 maggio, vediamo adesso quali potrebbero essere le azioni maggiormente in vista.

Per quello che riguarda l'indici di riferimento, i titoli che potrebbero mettere a segno variazioni di prezzo interessanti sono Poste Italiane e Snam. In entrambi i casi a fare da catalizzatore potrebbero essere i rispettivi conti trimestrali. Della trimestrale di Poste Italiane abbiamo parlato qui.

Oltre a queste due quotate del Ftse Mib, altra società da tenere d'occhio è Salvatore Ferragamo. La maison della moda ha pubblicato i risultati del primo trimestre 2021, periodo che si è chiuso con ricavi in aumento e una redditività in miglioramento. Il management di Salvatore Ferragamo non ha fornito indicazioni dettagliate in merito alla performance nei vari mercati per l'esercizio in corso.

