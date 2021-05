Borsa Italiana Oggi 20 maggio 2021: possibile avvio in rialzo, focus sulle azioni Telecom Italia

© Shutterstock

Previsto un rimbalzo per la borsa di Milano in apertura di contrattazioni. Attenzione su Telecom Italia che nel premarket ha pubblicato i conti del primo trimestre 2021

Come sarà l'apertura di Borsa Italiana Oggi 20 maggio 2021? Ci sarà un rimbalzo oppure è più probabile che possa proseguire il trend ribassista che si è imposto nella seduta di ieri? Come sempre, per trovare risposte a questi interrogativi, è sufficiente leggere il nostro post di analisi quotidiana.

Iniziamo dal premarket. In base alle indicazioni che arrivano dai futures sui principali indici di Piazza Affari, è molto probabile che oggi il Ftse Mib parta in rialzo. Un rimbalzo dovrebbe caratterizzare anche l'apertura di tutte le altre borse europee. Il contesto di riferimento non è però dei migliori. Sia la borsa di Tokyo che, soprattutto, quella di Wall Street, hanno chiuso le rispettive sedute all'insegna dell'incertezza.

Nel dettaglio, a New York, il Dow Jones ha messo a segno una flessione dello 0,48 per cento a quota 33.896 punti; l'S&P500 ha registrato un calo dello 0,29 per cento a 4.116 punti e il paniere Nasdaq ha perso un frazionale 0,03 per cento fermandosi a quota 13.300 punti.

Il calo registrato dalla borsa americana ha comunque condizionato l'andamento di Tokyo che oggi ha chiuso la seduta con l'indice Nikkei in frazionale progressione dello 0,19 per cento a quota 28.098 punti.

Borsa Italiana Oggi 20 maggio 2021: su quali azioni investire?

Quali sono i titoli di Piazza Affari che oggi potrebbero registrare forti variazioni di prezzo? Tutta l'attenzione degli investitori è rivolta alle azioni Telecom Italia. L'ex monopolista ha pubblicato i conti del primo trimestre 2021 nel pre-market ed è quindi scontato che, fin dall'apertura degli scambi, il giudizio degli investitori sui risultati trimestrali sia destinato a condizionare il titolo.

Per la cronaca, Telecom Italia ha chiuso il primo trimestre 2021 con ricavi ed Ebitda in ribasso ma comunque oltre quelle che erano le attese del consensus (qui le previsioni sulla trimestrale TIM di cui ci siamo occupati ieri). Significativo, poi, il ribasso dell'indebitamento. Il management di Telecom Italia ha confermato le stime finanziarie per l'esercizio 2021 che erano state già diffuse nell'ambito della presentazione del piano industriale per il triennio 2021/2023.

Fuori dal Ftse Mib, un secondo titolo da tenere d'occhio nella seduta di oggi è Creval. Nell'ambito dell'OPA lanciata sulla banca valtellinese, Credit Agricole Italia ha reso noto di aver superato la soglia del 95 per cento del capitale di Credito Valtellinese. In conclusione della procedura di sell out, che avrà termine il 21 maggio 2021, con pagamento del corrispettivo previsto per giorno 28 maggio 2021, verrà applicata la procedura di squeeze out attraverso la quale Crédit Agricole Italia arriverà a controllare il 100 per cento del capitale del Creval, per un corrispettivo complessivo pari a 861 milioni di euro.