Borsa Italiana Oggi 15 giugno 2021: Atlantia vola, partenza in rialzo per il Ftse Mib

La borsa di Milano apre con il segno positivo ma Tenaris e Banco BPM registrano ribassi consistenti

Come anticipato dalle previsioni, la borsa di Milano ha aperto le contrattazioni con un leggero segno positivo. Il Ftse Mib si è subito mosso al rialzo confermandosi poco sotto i 25800 punti grazie alla particolare intonazione di alcuni titoli precisi come ad esempio Atlantia e Terna. E' soprattutto la holding dei Benetton a mettersi in evidenza con un rialzo di oltre il 3 per cento.

Nonostante la prevalenza dei segni positivi, comunque, non mancano le quotate che invece registrano ribassi anche considerevoli come ad esempio Tenaris e Banco BPM che, dopo circa un'ora dall'avvio degli scambi, indossano la maglia nera sul Ftse Mib.

Alle ore 10,00 la situazione sul Ftse Mib è la seguente: indice in rialzo dello 0,14 per cento a quota 25794 punti.

Per seguire l'andamento in tempo reale del paniere di riferimento, si può tenere in considerazione il grafico in basso.

La lista delle quotate migliori della seduta comprende (aggiornamento ore 10,00):

Atlantia: -3,34 per cento a 16,26 euro

Terna: -0,98 per cento a 6,61 euro

Hera: -0,92 per cento a 3,73 euro

Tra i titoli in ribasso, invece, a fare peggio sono:

Tenaris: -2,73 per cento a 9,47 euro

Banco BPM: -1,16 per cento a 2,97 euro

BPER Banca: -0,93 per cento a 2,02 euro

Borsa Italiana Oggi 15 giugno 2021: pre-market

L'apertura di contrattazioni di Borsa Italiana oggi 15 giugno 2021 sarà positiva. E' questa l'indicazione, chiara, che arriva dai futures sui principali indici di Piazza Affari. Nonostante le stime sia per un avvio con movimenti frazionali, sulla direzione che i listini dovrebbero prendere non sembrano esserci dubbi.

Un avvio in lieve rialzo è anche atteso sulle altre borse europee nel giorno in cui è previsto l'inizio del consueto meeting di politica monetaria del Fomc che poi terminerà domani.

Il contesto di riferimento con il quale gli investitori oggi faranno i conti è incerto. Da un lato, infatti, c'è la borsa di Tokyo che ha chiuso la seduta di martedì con un leggero rialzo mentre dall'altro c'è la borsa di Wall Street che invece ha mandato in archivio la giornata con un leggero ribasso. Nel dettaglio a Tokyo l'indice Nikkei ha chiuso la giornata avanti dello 0,06 per cento a quota 29441 punti. Più incertezza, invece, sui listini di Wall Street con l'indice Dow Jones in ribasso dello 0,25 per cento a 34.394 punti, l'S&P 500 in aumento dello 0,18 per cento a 4.255 punti (raggiunto il nuovo massimo storico a 4.256 punti) e il Nasdaq che ha chiuso la giornata con una progressione dello 0,74 per cento a 14.174 punti.

Borsa Italiana Oggi 15 giugno 2021: titoli più interessanti

Chi è alla ricerca di azioni interessanti su cui investire oggi 15 giugno 2021, non ha che l'imbarazzo della scelta. Ci sono infatti ben tre quotate su cui puntare nella seduta odierna. Si tratta di Saipem, A2A e Italgas.

Vediamo, in breve, quali sono le ragioni per cui tenere d'occhio questi titoli. Nel caso di Saipem a fare da driver potrebbe essere la notizia di un nuovo contratto che la società si è aggiudicata negli Emirati Arabi. L'intesa è stata sottoscritta con ADNOC Sour Gas, una controllata del gruppo Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Il valore complessivo del contratto è pari a circa 510 milioni di dollari.

Per quello che riguarda A2A, invece, a fare da driver potrebbe essere la notizia dell'accettazione, da parte dei soci di minoranza di LGH, della proposta preliminare di fusione con A2A. A questo punto, l'operazione dovrà ottenere il via libera da parte degli organi sociali competenti sia di A2A che di LGH.

Per finire c'è Italgas nel gruppo delle quotate più interessanti. La società ha reso noti i dettagli del piano strategico al 2027 che, tra gli altri target, prevede anche investimenti complessivi per un ammontare pari a 7,9 miliardi di euro.