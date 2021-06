Borsa Italiana Oggi 16/6/2021: Ftse Mib attende la FED, i titoli migliori

© Shutterstock

Il clima di attesa per l'esito del Fomc della FED condiziona l'andamento del Ftse Mib. Banca Mediolanum e Banca Generali in vetta al listino

La seduta di oggi 16 giugno della borsa di Milano è stata caratterizzata da un'apertura di contrattazioni in leggero rialzo. A condizionare il trend del paniere di riferimento è l'attesa per le decisioni di politica monetaria della Federal Reserve. Il Fomc della Fed renderà note le sue delibere su tassi e stimoli questa sera alle ore 20 italiane.

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community, la funziona CopyTrader™ ti permette di copiare in automatico le strategie dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>

Alla luce di questo timing è inutile attendersi grandi oscillazioni di prezzo per la seduta odierna. Ovviamente a partire con il freno a mano inserito non è stata solo la borsa di Milano ma tutti i mercati europei.

Dopo oltre metà seduta, la situazione sul Ftse Mib è la seguente: progressione dello 0,06 per cento a quota 25753 punti.

Tra i titoli che stanno spingendo in su il principale indice di Piazza Affari ci sono Inwit e FinecoBank mentre, per quello che riguarda le quotate più in difficoltà, a fare peggio sono Banco BPM e Unicredit.

Il grafico in basso riporta l'andamento in tempo reale del Ftse Mib.

La lista delle quotate migliori nel primo pomeriggio comprende:

Banca Mediolanum: +1,8 per cento a 8,36 euro

Banca Generali: +1,74 per cento a 35,05 euro

Inwit: +1,73 per cento a 9,86 euro

Tra i titoli più in difficoltà, invece, a fare peggio sono:

Unicredit: -1,97 per cento a 10,45 euro

Banco BPM: -1,72 per cento a 2,91 euro

Intesa Sanpaolo: -1,59 per cento a 2,41 euro

Ricordiamo che grazie al CFD Trading è possibile investire su tutte le quotate che segnano variazioni di prezzo (sia al rialzo che al ribasso) senza essere tenuti a comprare azioni in senso fisico. Per imparare a comprare e vendere CFD azioni è consigliabile fare pratica con il conto demo gratuito che broker autorizzati, come ad esempio Plus500 (qui la recensione completa e le opinioni) sono soliti offrire.

Borsa Italiana Oggi 16 giugno 2021: pre-market e titoli interessanti

Non ci sono grandi aspettative sulla direzione che il Ftse Mib potrebbe prendere oggi 16 giugno 2021 in apertura di seduta. A causa del clima di attesa per le decisioni di politica monetaria della FED, Borsa Italiane e con essa anche tutte le altre borse europee, dovrebbero aprire la giornata con il freno a mano inserito.

A sostenere questa ipotesi sono anche le indicazioni arrivate dalla borsa di Tokyo oggi e dalla borsa di Wall Street nella seduta di ieri. La borsa del Giappone ha mandato in archivio la giornata con l'indice Nikkei in calo dello 0,51 per cento a quota 29.291 punti. Prevalenza di segni negativi anche a New York con il Dow Jones che ha chiuso la seduta di ieri in calo dello 0,27 per cento a 34.299 punti, l'S&P 500 che ha perso lo 0,2 per cento a 4.247 punti (dopo aver però raggiunto il massimo storico a 4.257 punti) e il paniere Nasdaq che, facendo peggio di tutti, ha rimediato un calo dello 0,71 per cento scendendo a 14.073 punti.

Nonotante i ribassi registrati dagli indici delle due borse, ricordiamo che, grazie al CFD Trading, è sempre possibile speculare anche se la quotazione di un indice di borsa è in calo. Per imparare a fare short trading consigliamo di esercitarsi prima con un conto demo e di passare all'account reale sono in una fase successiva. Come broker da usare, suggeriamo eToro (leggi qui la recensione) che offre una demo gartuita con ben 100 mila euro virtuali per fare pratica.

E adesso un rapido riferimento ai titoli che oggi potrebbero segnare variazioni di prezzo interessanti. Stando alle premesse, le quotate da tenere d'occhio oggi sono Banca Monte dei Paschi e Autogrill. La quotata toscana potrebbe beneficiare della decisione del consiglio di amministrazione di dare mandato al management per l'analisi e il potenziale avvio di una negoziazione per il rafforzamento della partnership che è già in essere con Anima Holding nel comparto del risparmio gestito.

Per quello che riguarda Autogrill, invece, è sempre l'operazione di aumento di capitale a tenere banco.