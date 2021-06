Borsa Italiana Oggi 28/6/2021: chiusura in ribasso, Tenaris e BPER Banca crollano sul fondo

© Shutterstock

Giornata negativa per la borsa di Milano nella prima seduta della settimana. Pochi i titoli sotto ai riflettori con Ferrari e Terna che hanno chiuso in vetta

Questa volta le previsioni dei futures sono state smentite dai fatti. La borsa di Milano, infatti, ha aperto le contrattazioni in ribasso a causa di una netta prevalenza dei titoli negativi a fronte di pochi e contenuti segni verdi. Nel corso della giornata, poi, il segno negativo si è stabilizzato, allargandosi nel pomeriggio.

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community, la funziona CopyTrader™ ti permette di copiare in automatico le strategie dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>

Alla fine della seduta, ad occupare i piani alti sul paniere di riferimento di Piazza Affari sono stati Ferrari e Terna mentre, per quello che riguarda i titoli in ribasso, vendite molto forti hanno caratterizzato Tenaris e BPER Banca.

Alle ore 17,30 la situazione sul paniere di riferimento di Piazza Affari era la seguente: Ftse Mib in ribasso dell'1,11 per cento a quota 25227 punti.

Per seguire l'andamento delle contrattazioni, si può fare riferimento al grafico in basso che riproduce la performance del derivato indice Italy40. Il grafico è offerto dal broker Plus500 (leggi qui la recensione completa).

La lista delle quotate migliori è stata la seguente:

Terna: +0,83 per cento a 6,33 euro

Ferrari: +0,68 per cento a 171,6 euro

Diasorin: +0,58 per cento a 157 euro

Tra i titoli in maggiore affanno, invece, ci sono stati:

Tenaris: -3,31 per cento a 9,17 euro

BPER Banca: -3,18 per cento a 1,84 euro

Unicredit: -3,09 per cento a 10,1 euro

Per investire sui titoli che oggi registrano le performance più forti (sia al rialzo che al ribasso) puoi usare il broker Plus500 (CFD trading) che ti offre la demo gratuita da 40mila euro. Attiva subito il tuo account gratis seguendo il link in basso senza bisogno di lasciare il sito.

Borsa Italiana Oggi 28 giugno 2021: premarket e previsioni

Come sarà l'apertura della borsa di Milano nell'ultimo lunedì del mese? Ci sarà una prevalenza di titoli positivi oppure a dettare il ritmo saranno i ribassi? E ancora, quali sono i titoli da tenere d'occhio fin dall'apertura degli scambi? Per rispondere a tutte queste domande non devi far altro che leggere questo post che è tutto incentrato sulla seduta di oggi 28 giugno 2021 di Borsa Italiana.

In base alle indicazioni che arrivano dai futures, il Ftse Mib dovrebbe inizare la seduta odierna con una variazione negativa frazionale.

Il contesto di riferimento non è dei migliori. La borsa di Tokyo ha infatti mandato in archivio la prima seduta della settimana con il Nikkei in calo dello 0,16 per cento a quota 29021 punti. Ad impattare negativamente sull'andamento dell'azionariato nipponico è l'andamento della pandemia di covid 19 con la cosiddetta variante Delta che sta contagiando migliaia di persone in tutto il mondo.

Sempre restando al contesto di riferimento, la seduta di venerdì della borsa di Wall Street si era chiusa con rialzi frazionali. Nel dettaglio l'indice Dow Jones aveva archiviato l'ultima di Ottava in rialzo dello 0,69 per cento a quota 34.434 punti, mentre l'S&P500 aveva messo a segno un progresso dello 0,33 per cento salendo a 4.281 punti, leggermente più sotto al nuovo massimo storico di 4.286 punti. In controtendenza il Nasdaq che aveva chiuso la sessione con un ribasso frazionale dello 0,06 per cento a quota 14360 punti.

I movimenti messi a segno dalla borsa di Tokyo e da quella di Wall Street possono essere sfruttati per investire sugli indici di borsa attraverso i CFD. Scegliendo un broker autorizzato come ad esempio eToro (qui puoi trovare la recensione completa) è possibile avere subito la demo gratuita da 100 mila euro virtuali con la quale imparare a fare pratica senza rischi. Per attivare il tuo account dimostrativo non devi far altro che seguire il link in basso.

Borsa Italiana Oggi 28 giugno 2021: su quali titoli investire?

Quali sono le quotate da tenere d'occhio nella prima seduta della settimana? Per rispondere a questa domanda non devi far altro che leggere di seguito. I titoli da monitorare oggi 28 giugno 2021 sono essenzialmente due: Atlantia e il Banco BPM. Atlantia potrebbe mettere a segno variazioni di prezzo impotanti a seguito della cessione, da parte della controllata Autostrade Portugal alla società MM Capital Partners, di tutta la quota detenuta nella concessionaria portoghese Lusoponte, vettore che gestisce due ponti di attraversamento del fiume Tago a Lisbona.

Nel contratto si fa riferimento ad un corrispettivo pari a 55,7 milioni di euro.

Per investire sulle azioni Atlantia, invitiamo a prendere in considerazione la possibilità di operare con il CFD Trading. Scegliendo il già citato broker eToro è possibile fare trading sulle azioni senza pagare alcuna commissione come risulta in questa guida.

eToro - Zero commissioni nel trading sulle azioni >>> prendi qui la demo gratis

Per quello che invece riguarda il Banco BPM a fare da driver potrebbe essere la notizia della sottoscrizione con il gruppo assicurativo francese Covea, degli accordi modificativi della partnership nel settore della bancassicurazione che sono attualmente in vigire. Grazie a questa modifica che è stata introdotta, Banco BPM ha ora la possibilità di mettere ordine in campo assicurativo al fine di garantirsi più spazio di manovra per l'esecuzione di eventuali operazioni di M&A con altre banche (risiko bancario).