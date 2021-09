Borsa Italiana Oggi 7 settembre 2021: Unicredit e MPS in primo piano?

© Shutterstock

Previsto un avvio all'insegna dell'incertezza per la borsa di Milano. Oggi Exor presenta i conti del primo semestre 2021

Clima molto incerto a Piazza Affari in vista dell'apertura delle contrattazioni oggi 7 settembre 2021. Stando alle indicazioni dei futures sul Ftse Mib, infatti, non ci dovrebbero essere grandi variazioni di prezzo nella prima parte della sessione. A condizionare l'avvio degli scambi potrebbe essere l'assenza del punto di riferimento americano. Ieri, infatti, la borsa Usa è rimasta chiusa per la festività del Labour Day.

Venendo meno il faro statunitense, il solo mercato da cui prendere spunto resta quello nipponico. La borsa di Tokyo ha chiuso la seconda seduta della settimana con il Nikkei in rialzo dello 0,86 per cento a quota 29916 punti. Grazie alla nuova progressione in avanti, l'indice di riferimento della borsa del Giappone è ora ad un passo dai 30 mila punti.

Borsa Italiana Oggi 7 settembre 2021: i titoli più interessanti

Il fatto che la borsa di Milano siano avviata verso un'apertura di contrattazioni incerta, non significa che manchino i titoli su cui accendere un faro. Per quello che riguarda il Ftse Mib, una quotata da tenere d'occhio è Exor. La holding degli Agnelli oggi presenterà i conti del primo semestre 2021. Chi è solito investire in borsa sa perfettamente che una semestrale è sempre in grado di impattare sull'andamento del titolo interessato.

Sempre restando sul Ftse Mib, altra quotata da tenere d'occhio è Unicredit. Secondo alcune indiscrezioni di stampa che sono apparse su Il Sole 24 Ore, le trattative tra il ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e il management di Unicredit per la cessione a Piazza Gae Aulenti della quota di controllo di Monte dei Paschi in mano al Tesoro (pari al 64 per cento del capitale), sarebbero ancora in corso.

Tra i punti dove sarebbe emersa maggiore distanza tra le due pari ci sono il necessario aumento di capitale e l'ammontare degli esuberi. Decisamente spinosa è soprattuto la seconda questione visto che, stando alle ultime indiscrezioni, il numero degli esuberi conseguenti alla fusione Unicredit Banca MPS è in continuo aumento.

Concludiamo con l'ultimo titolo che, secondo il nostro punto di vista, è da tenere d'occhio nella seduta di oggi. Si tratta di Esprinet. La società ha infatti presentato i conti del primo semestre 2021. Il periodo si è chiuso con un aumento del 22 per cento dei ricavi.