Borsa Italiana Oggi 28 settembre 2021: calma in apertura, su quali titoli fare trading online?

Le previsioni per la seduta di oggi prospettano un andamento molto tranquillo con variazioni contenute. Sul Ftse Mib attenzione rivolta a BPER Banca e alla solita Generali

La borsa di Milano non dovrebbe registrare grandi variazioni di prezzo in avvio di contrattazioni. E' questa la previsione per oggi 28 settembre 2021. Il clima di calma è prospettato da quello che è l'andamento dei futures nel pre-market ed è sostenuto anche dal contesto di riferimento. La borsa di Tokyo ha infatti chiuso la seconda seduta della settimana con un leggero calo mentre il mercato azionario americano ha mandato in archivio la prima di Ottava senza una direzione precisa. Vediamo nel dettaglio.

A Tokyo l'indice Nikkei ha messo a segno nella seconda seduta settimanale una flessione dello 0,19 per cento a quota 30184 punti. Molta incertezza anche sui listini americani. La sessione di ieri di Wall Street si è infatti chiusa con il Dow Jones avanti dello 0,21 per cento a quota 34.869 punti, l'S&P 500 in ribasso dello 0,28 per cento a 4.443 punti e il Nasdaq che ha rimediato un calo dello 0,52 per cento scendendo a quota 14.970 punti.

Approfittiamo del riferimento alle performance dei due mercati per ricordare a chi è interessato ad investire in borsa che situazioni così volatili sono l'ideale per aprire posizioni con il CFD trading.

Borsa Italiana Oggi 28 settembre 2021: titoli più interessanti

Quali sono le quotate che oggi 28 settembre potrebbero mettere a segno variazioni di prezzo anche di una certa entità? Avere una risposta a questa domanda già prima dell'avvio degli scambi, significa potersi posizionare in modo profittevole sui vari mercati e scegliere le azioni da inserire nel proprio portafoglio intraday.

Premesso questo tra i titoli da tenere d'occhio nella seduta odierna ci sono i petroliferi ma anche BPER Banca e Generali Assicurazioni (una presenza fissa nella lista delle potenziali azioni calde del giorno).

Per quello che riguarda le azioni del settore oil, il fatto che la quotazione petrolio a New York sia arrivata a 76 dollari al barile, potrebbe offrire una buona visibilità per quotate come Eni, Saipem e Tenaris.

Da attenzionare anche un bancario come BPER Banca. In questo caso a fare da catalizzatore potrebbero essere le le comunicazioni diffuse da Consob ieri 27 settembre 2021 da cui si apprende che lo scorso 20 settembre Norges Bank ha ridotto al 2,837 per cento la partecipazione detenuta nel capitale della banca. Precedentemente la quota di Norges Bank in BPER Banca era superiore al 3,09 per cento.

Per finire, nella lista dei titoli da tenere d'occhio nella seduta di oggi c'è Generali. A fare da catalizzatore potrebbe essere il via libera (a maggioranza) del consiglio di amministrazione del colosso assicurativo approvato a maggioranza alla procedura per la presentazione della lista per il prossimo rinnovo del CdA.

