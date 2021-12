Borsa Italiana Oggi 23 dicembre 2021: Ftse Mib positivo, CNH Leonardo in testa

© iStockPhoto

Netta prevalenza degli acquisti nell'ultima seduta settimanale di Piazza Affari. Intesa SP ha annunciato la presentazione del nuovo piano industriale

Tutto come nelle previsioni a Piazza Affari oggi 23 dicembre. Il Ftse Mib ha infatti aperto le contrattazioni con un leggero segno verde che consente di consolidare il trend positivo in atto da martedì sull'azionario italiano. Il rialzo emerso nei primi minuti di seduta è stato poi confermato nelle fasi successive.

A permettere oggi al paniere di riferimento di colorarsi di verde sono quotate come CNH Industrial e Leonardo. Tra i titoli in maggiore affanno, invece, ci sono Recordati e Campari. Da evidenziare, comunque, che anche i più accessi rossi sono comunque inferiori all'1 per cento.

Venendo all'andamento generale, alle pre 10,00, il Ftse Mib evidenzia un rialzo dello 0,25 per cento a quota 26890 punti.

Il grafico in basso riproduce l'andamento del paniere di riferimento di Piazza Affari e può essere utilizzato per meglio definire la propria strategia trading intraday.

La lista delle quotate migliori delle seduta di oggi comprende (finestra informativa ore 10,00):

CNH Industrial: +1,54 per cento a 16,47 euro

Leonardo: +0,93 per cento a quota 6,32 euro

Atlantia: +0,88 per cento a 17,26 euro

Tra i titoli che invece sono alle prese con i ribassi più ampi ci sono:

Recordati: -0,85 per cento a quota 56,04 euro

Campari: -0,66 per cento a 12,75 euro

Amplifon: -0,38 per cento 45,14 euro

Borsa Italiana Oggi 23 dicembre 2021: previsioni

Ultima seduta prime delle festività natalizie per la borsa di Milano (domani 24 dicembre, come da tradizione, Piazza Affari sarà chiusa per festività).

Stando alle previsioni degli operatori, il Ftse Mib Oggi 23 dicembre dovrebbe aprire gli scambi con un rialzo frazionale. Questa ipotesi è supportata da quello che è il coontesto di riferimento. Sia la borsa di Tokyo che quella di Wall Street, infatti, hanno mandato in archivio le rispettive sedute con dei verdi più o meno marcati.

Scendendo più nel dettaglio, la borsa di Tokyo ha chiuso la penultima seduta della settimana con l'indice Nikkei in rialzo dello 0,83 per cento a quota 28.798 punti, il massimo intraday. Pioggia di segni verdi anche a Wall Street con il Dow Jones che ha mandato in archivio la sessione di ieri con un rialzo dello 0,74 per cento a 35.754 punti, l'S&P 500 avanti dell'1,02 per cento a 4.697 punti e il Nasdaq in progressione dell'1,18 per cento a quota 15.522 punti.

Borsa Italiana Oggi 23 dicembre 2021: titoli più interessanti

Con l'approssimarsi della pausa per festività (quest'anno ridotta al minimo visto che Natale cade di sabato e Santo Stefano di domenica) trovare delle quotate interessanti diventa molto complesso.

Il solo titolo che oggi potrebbe mettere a segno variazioni di prezzo sfruttando notizie price sensitive che lo riguardano è Intesa Sanpaolo. La quotata del settore bancario ha reso noto che giorno 3 febbraio 2022 sarà approvato il nuovo piano di impresa che verrà poi reso noto alla comunità finanziaria il giorno successivo.

La banca guidata da Messina ha già comunicato che la politica dei dividendi è stata confermata. E' prevista quindi la distribuzione di una cedola in due distinte tranche. Il saldo sul dividendo Intesa Sanpaolo verrà pagato a maggio mentre l'acconto sarà come sempre staccato a novembre.

Oltre ad Intesa Sanpaolo, un altro titolo da tenere d'occhio nella seduta di oggi è Generali Assicurazioni. Il gruppo assicurativo friulano ha reso noto che procederà con l'esercizio dell'opzione di rimborso anticipato sui titoli di debito perpetuo subordinato in circolazione appartenenti alla serie denominata “£ 495.000.000 6,416 per cento” (ISIN: XS0283627908).