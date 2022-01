Borsa Italiana Oggi 12 gennaio 2022: sentiment positivo, 2 titoli da inserire in portafoglio intraday

© Shutterstock

Previsto un avvio in rialzo per la borsa di Milano in scia alla performance positiva di Wall Street. A Piazza Affari attenzione a Unicredit e Leonardo

Nella seduta di metà settimana è previsto un avvio di scambi in moderato rialzo. I futures sul Ftse Mib, infatti, sono intonati positivamente. A sostenere uan view positiva in vista dell'avvio delle contrattazioni su Borsa Italiana Oggi 12 gennaio 2022 è anche il contesto di riferimento. La borsa di Wall Street, infatti, ha chiuso la seduta di ieri con una visibile progressione in avanti che è stata da catalizzatore anche per l'andamento della sessione odierna di Tokyo.

Vediamo, quindi, come hanno performato i due mercati esteri che, lo ricordiamo, rappresentano un punto di riferimento per tutte le borse del Vecchio Continente.

La borsa di Tokyo ha mandato in archivio la sessione di oggi con il Nikkei in rialzo dell'1,92 per cento a quota 28.766 punti. Particolare molto importante, l'indice di riferimento della borsa nipponica ha chiuso le contrattazioni appena sotto al massimo intraday raggiunto a quota 28.814 punti. Il forte rialzo messo a segno dalla borsa del Giappone è stato ispirato dall'andamento positivo del mercato americano. A New York, l'indice Dow Jones ha infatti chiuso la seduta di ieri con un rialzo dello 0,51 per cento a 36.252 punti, mentre l’S&P 500 ha messo in cassaforte una progressione dello 0,92 per cento a 4.698 punti. A completare il quadro è stata poi la performance molto forte del Nasdaq che ha registrato una progressione del 1,41 per cento attestandosi a 15.153 punti.

Borsa Italiana Oggi 12 gennaio 2022: titoli più interessanti

Abbiamo visto quali sono le previsioni in vista dell'apertura della borsa di Milano, vediamo adesso quali sono le quotate da inserire nel proprio portafoglio intraday.

I due titoli che, secondo il nostro punto di vista, è consigliabile tenere d'occhio oggi sono: Unicredit e Leonardo.

La prima ha collocato un bond senior preferred con scadenza 6 anni richiamabile dopo 5 anni per un ammontare pari a 1,25 miliardi di euro e un titolo senior preferred con scadenza a 10 anni per un ammontare pari a 500 milioni di euro. Il collocamento dei titoli obbligazionari potrebbe condizionare il trend del titolo bancario in borsa. Ricordiamo che scegliendo il broker eToro è possibile sempre investire in azioni senza pagare commissioni.

Abbiamo poi Leonardo che potrebbe invece essere condizionata dalla decisione degli analisti di Fitch di migliorare l’outlook sul rating della società aerospaziale, portandolo dal precedente Negativo al nuovo stabile. Gli esperti dell'agenzia di valutazione hanno anche ribadito il rating BBB- sul debito a lungo termine di Leonardo.

Per finire, fuori dal Ftse Mib, un occhio di riguardo è bene averlo per BPER Banca che ieri è crollata a picco. Non è da escludere che oggi possa esserci un rimbalzo sul titolo.