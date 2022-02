Borsa Italiana Oggi 1 febbraio 2022: Saipem crollo senza fine, Ftse Mib verde

© Shutterstock

La borsa di Milano si muove al rialzo nella seconda seduta della settimana ma Saipem continua a crollare!

Previsioni rispettate a Piazza Affari nella seduta di oggi 1 febbraio 2022. Il Ftse Mib, in linea con quelle che erano le stime della vigilia, ha aperto gli scambi in rialzo dando così sostanza al trend che era già emerso nella sessione di ieri.

Grazie al balzo in avanti il paniere di riferimento di Piazza Affari si è quindi portato sopra quota 27100 punti. In questo contesto positivo, non mancano però le note negative a partire dal vero e proprio drammo che Saipem sta vivendo da ieri. Il titolo del settore oil dopo il catastrofico ribasso del 30 per cento rimediato nella sessione di ieri in scia al profit warning sui conti 2021, anche oggi rimedia un ribasso a doppia cifra. Un dato che dice tutto: il valore delle azioni Saipem oggi è inferiore a 1,2 euro!

Per la cronaca, tra le quotate che invece stanno registrando le variazioni di prezzo più consistenti ci sono Nexi e Ferrari.

Vediamo i numeri provvisori della giornata. Alle ore 10,00 il Ftse Mib segna una progressione dell'1,3 per cento a quota 27158 punti.

Il grafico in basso descrive l'andamento del derivato Italy40 e può essere utilizzato per definire strategie trading intraday.

La lista delle quotate migliori della sessione di oggi comprende:

Nexi: +3,68 per cento a 13,38 euro

Ferrari: +2,6 per cento a 208,2 euro

Buzzi Unicem: +2,6 a 18,88

Tra i titoli che invece sono alle prese con i ribassi più ampi ci sono:

Saipem: -12,8 per cento a 1,17 euro

Eni: -0,14 per cento a 13,29 euro

Inwit: -0,13 per cento a 9,53 euro

Borsa Italiana Oggi 1 febbraio 2022: pre market

La borsa di Milano dovrebbe proseguire oggi 1 febbraio 2022 con lo stesso trend già emerso nella sessione di ieri. E' questa la previsione formulata dagli analisti in vista dell'avvio degli scambi a Piazz Affari nella seconda seduta settimanale. A supporto di questa view ottimistica ci sono i dati sull'andamento dei futures sul Ftse Mib e il contesto di riferimento. Come sempre, iniziamo dai primi. I contratti futures sul Ftse Mib sono intonati positivamente e questo è il segnale più evidente sul fatto che Borsa Italiana oggi potrebbe mettere a segno un avvio in rialzo.

Per quello che riguarda le performance delle borse di riferimento, invece, è vero che il mercato azionario nipponico è apparso sottotono (il Nikkei ha mandato in archivio la seduta con una progressione dello 0,28 per cento a 27.078 punti) ma a New York si è invece tenuto un vero e proprio festival dei segni positivi. Nel dettaglio, la borsa Usa ha chiuso la prima sessione della settimana con il Dow Jones in rialzo dell'1,17 per cento a 35.132 punti, l'S&P 500 avanti dell'1,89 per cento a 4.516 punti e il Nasdaq che ha addirittura messo in cassaforte il 3,41 per cento salendo fino a quota 14.240 punti.

Borsa Italiana Oggi 1 febbraio 2022: tiitoli più interessanti

Quali sono le quotate che su Borsa Italiana oggi potrebbero registrare le variazioni di prezzo più consistenti? Inutile girarci attorno: l'attenzione degli investitori fin dall'avvio degli scambi sarà rivolta al titolo Saipem. La quotata del settore engineering ieri ha registrato un tracollo del 30 per cento. Il panic selling che ha praticamente affossato Saipem è scattato a seguito del profit warning lanciato dalla società. Ad aggravare la situazione il fatto che il management di Saipem abbia praticamente chiesto aiuto ad Eni e alla CDP Industria.

Altra quotata del Ftse Mib da tenere d'occhio oggi è Unicredit. La banca guidata da Orcel ha reso noto di aver proceduto con l'acquisto, nelle sedute comprese tra il 24 e il 28 gennaio 2022, di 4,45 milioni di azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 12,9535 euro per azione.