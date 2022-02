Borsa Italiana Oggi 2 febbraio 2022: rialzo proseguirà? Attenzione a Saipem e Stellantis

© Shutterstock

Previsioni positive in vista dell'apertura delle contrattazioni a Piazza Affari. Nel lotto dei titoli da considerare c'è anche Generali

Tutto pronto per una nuova seduta di contrattazioni su Borsa Italiana. Il Ftse Mib, anche alla luce dell'andamento dei futures, dovrebbe avviare la sessione con un chiaro segno positivo. Se questa ipotesi dovesse essere confermata, allora sarebbe la dimostrazione che sull'azionariato italiano sia in atto un trend rialzista dopo un gennaio caratterizzato da numerose incertezze. A sostenere lo scenario positivo in vista dell'apertura di Piazza Affari sono anche le premesse di fondo. Sia la borsa di Tokyo che quella di Wall Street hanno infatti chiuso le rispettive sedute con un evidente verde.

Più nel dettaglio, a Tokyo l'indice Nikkei ha mandato in archivio la sessione di oggi con un rialzo dell'1,68 per cento a quota 27.534 punti, leggermente sotto al massimo intraday toccato a 27.565 punti. Prevalenza degli acquisti anche sui listini Usa dove il Dow Jones ha archiviato la giornata avanti dello 0,78 per cento a 35.405 punti, mentre l’indice S&P 500 ha messo in cassaforte lo 0,69 per cento a 4.547 punti e il paniere Nasdaq ha chiuso con un rialzo dello 0,75 per cento a 14.346 punti.

Borsa Italiana oggi 2 febbraio 2022: titoli più interessanti

Abbiamo visto quali sono le prospettive della seduta di borsa di oggi. Occupiamoci adesso dell'individuazione dei titoli più interessanti. Quali sono le quotate da tenere d'occhio in vista dell'apertura della seduta. Come già avvenuto ieri, a prescindere da tutto, una quotata assolutamente da tenere d'occhio è Saipem. Il titolo oil è crollato nella seduta di lunedì in scia ad un pesantissimo profit warning lanciato dal management mentre ieri ha chiuso gli scambi con un debole rosso.

Oggi potrebbe essere il giorno del rimbalzo oppure ci sarà una prosecuzione della fase di incertezza? A prescindere dalla direzione che sarà presa dei prezzi, è un dato di fatto che la volatilità su Saipem continuerà a restare alta anche nei prossimi giorni.

Oltre a Saipem, altra quotata da tenere d'occhio è Stellantis. Come in occasione di ogni primo del mese, sono stati pubblicati i dati sulle immatricolazioni del mese precedente, gennaio in questo caso. Stellantis ha chiuso il primo mese del 2022 con immatricolazioni per complessive 39mila unità, in ribasso del 26,7 per cento su base annua.

Il Ministero dei Trasporti ha invece reso noto che in Italia sono state immatricolate complessivamente di 108mila vetture, in calo del 19,7 per cento rispetto alle oltre 134 mila unità di un anno fa. Questi dati evidenziano che Stellantis ha fatto peggio del mercato. E infatti la quotata in mano al colosso automobilistico è ora attestata al 35,8 per cento.

Ultima quotata che in avvio di scambi potrebbe registrare variazioni interessanti è Generali Assicurazioni. Il gruppo assicurativo friulano ha siglato un accordo per l'acquisizione di La Médicale, società assicurativa rivolta agli operatori sanitari, al termine di una trattativa esclusiva con il gruppo Crédit Agricole Assurances. Una buona notizia che potrebbe condizionare il titolo in avvio di scambi.