Azioni Snam - BorsaInside.com

Lo stacco dell’acconto sul dividendo Snam 2026 rappresenta uno dei primi eventi rilevanti dell’anno per gli investitori orientati al reddito. In occasione dell’approvazione dei risultati dei primi nove mesi del 2025, il management della società quotata sul Ftse Mib avefinito i termini della prima tranche della cedola relativa all’esercizio 2025, confermando l’oramai stabile impostazione di una distribuzione in due momenti distinti, coerente con la politica dei dividendi del gruppo. L’acconto sarà staccato lunedì 19 gennaio 2026, mentre il pagamento avverrà a partire da mercoledì 21 gennaio. Sono queste le due date che chi ha azioni Snam in portafogli e chi è intenzionato a comprarle prima dell’evento dovrebbe segnare sul suo calendario.

Ammontare dell’acconto e rendimento per gli investitori

L’acconto sul dividendo Snam 2026 è stato fissato in 0,1208 euro per azione, un importo in crescita del 4 per cento rispetto alla precedente distribuzione e pienamente in linea con l’attuale dividend policy della società. Il gruppo quindi conferma la sua volontà di garantire una progressione stabile e visibile della remunerazione agli azionisti, anche in un contesto macroeconomico caratterizzato da volatilità e incertezza sui tassi BCE.

Dal punto di vista del rendimento, sulla base del prezzo di chiusura delle azioni Snam del 13 gennaio 2026, pari a 5,728 euro, l’acconto offre un dividend yield del 2,11 per cento. Si tratta di un rendimento riferito esclusivamente alla prima tranche della cedola, che assume particolare rilevanza per gli investitori a caccia di flussi di cassa ricorrenti e relativamente prevedibili. In ottica annuale, l’acconto rappresenta una parte significativa del dividendo complessivo atteso, anche se l’ammontare finale dipenderà dalla seconda tranche che verrà deliberata più avanti nel corso dell’anno. Per il mercato, il segnale è chiaro: Snam continua a posizionarsi come titolo difensivo e orientato al reddito, con una politica di distribuzione che punta alla continuità più che alla sorpresa.

Cosa devono fare gli investitori per avere diritto al dividendo

Per incassare l’acconto sul dividendo Snam 2026, gli investitori devono prestare attenzione alle consuete regole di calendario del mercato azionario. Il requisito fondamentale è essere azionisti Snam alla chiusura della seduta precedente lo stacco, ovvero venerdì 16 gennaio 2026. A partire da lunedì 19 gennaio, giorno di stacco, il titolo inizierà a essere negoziato “ex dividendo”, incorporando quindi una riduzione teorica del prezzo pari all’importo della cedola.

La data di pagamento è fissata per mercoledì 21 gennaio 2026, quando l’importo verrà accreditato automaticamente sul conto titoli degli aventi diritto. Non è richiesta alcuna comunicazione o adempimento specifico da parte degli investitori: la procedura è interamente gestita dagli intermediari. Tuttavia, per chi opera con strategie di breve periodo o di ottimizzazione fiscale, il rispetto delle tempistiche è essenziale per evitare di perdere il diritto alla cedola.

Storico dividendi Snam all’insegna della continuità e della visibilità

Uno degli elementi che rende il titolo Snam particolarmente apprezzato dagli investitori istituzionali e retail è la storia di affidabilità nella distribuzione dei dividendi. Nel corso degli anni, il gruppo ha costruito un track record caratterizzato da pagamenti regolari e da una crescita graduale della cedola, sostenuta dalla natura regolata del business e dalla prevedibilità dei flussi di cassa.

Nella tabella in basso le cedole totali (acconto e saldo) dal 2019 ad oggi.

Esercizio Ammontare in Euro 2019 0,2376 2020 0,2495 2021 0,262 2022 0,2751 2023 0,282 2024 0,2905

La politica di distribuzione in due tranche, acconto e saldo , consente agli azionisti di beneficiare di un flusso anticipato, migliorando la visibilità sui ritorni dell’investimento. Allo stesso tempo, la crescita del 4 per cento dell’acconto per il 2026 conferma l’impegno del management a garantire una remunerazione progressiva, compatibilmente con gli obiettivi industriali e con il mantenimento di una solida struttura finanziaria.

Come specificato nel piano industriale, obiettivo di Saipem è mantenere una politica di dividendi forte e competitiva, prestando sempre attenzione alla disciplina, alla flessibilità e alla solidità finanziaria. La politica della quotata si basa sulla natura regolamentata del suo core business, sull’elevata visibilità del piano strategico e su una crescita accelerata dell’EPS.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L'articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l'aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

