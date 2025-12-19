La cessione dell’impianto eolico di Pontelandolfo è un passo importante nella strategia di riorganizzazione degli asset del gruppo energetico. Alerion Clean Power ha ufficialmente concluso la vendita della totalità delle quote di Eolica PM, società proprietaria di un importante impianto per la produzione di energia dal vento situato in provincia di Benevento.

L’acquirente dell’operazione è Estra, azienda che fa parte del Gruppo Plures, confermando così l’interesse crescente degli operatori del settore energetico italiano verso asset produttivi già operativi e consolidati nel territorio nazionale.

Un impianto strategico nel cuore del Sannio

L’impianto eolico oggetto della transazione si trova nel comune di Pontelandolfo e dispone di una capacità installata complessiva di 52 megawatt. Si tratta di una struttura già pienamente operativa, caratteristica che ne aumenta notevolmente l’attrattività per potenziali investitori, poiché elimina i rischi tipicamente associati alle fasi di sviluppo e costruzione.

La scelta di cedere un asset funzionante e produttivo dimostra la volontà del management di concentrarsi su una gestione dinamica del portafoglio immobiliare industriale, privilegiando la flessibilità operativa rispetto al semplice accumulo di impianti.

I dettagli economici dell’operazione

Il valore complessivo dell’azienda ceduta, definito Enterprise Value, ammonta a 155,9 milioni di euro. Una cifra che è la valutazione totale dell’attività, considerando sia il capitale proprio che l’indebitamento finanziario della società. Il pagamento effettivo ricevuto da Alerion Clean Power per la vendita delle quote societarie è stato di circa 133,9 milioni di euro. Di questa somma, 131,3 milioni sono stati destinati all’acquisizione delle quote di proprietà, mentre i restanti 2,6 milioni hanno riguardato l’acquisto dei crediti che i soci vantavano nei confronti della società.

L’intera transazione è stata regolata immediatamente in contanti, garantendo così liquidità immediata per il venditore senza dilazioni o pagamenti differiti nel tempo.

Una strategia di riallocazione delle risorse

L’operazione si inquadra perfettamente nella strategia di “equity recycling” prevista dal Piano Industriale 2025-2028 di Alerion Clean Power. L’obiettivo principale di questa manovra è ottimizzare l’uso delle risorse finanziarie disponibili, indirizzandole verso progetti che possano generare maggiore valore nel medio-lungo termine. In questo modo, il gruppo non si limita a mantenere passivamente gli impianti in portafoglio, ma gestisce attivamente il proprio patrimonio industriale.

La dismissione di Eolica PM permetterà ad Alerion di disporre di risorse fresche da destinare a nuovi investimenti, probabilmente in progetti di sviluppo o nell’acquisizione di tecnologie più avanzate, in linea con l’evoluzione del settore delle energie rinnovabili.

Implicazioni per il mercato delle rinnovabili

La transazione conferma la vivacità del mercato italiano delle energie rinnovabili, dove gli impianti esistenti e operativi continuano a rappresentare asset appetibili per gli investitori. La presenza di operatori come Estra interessati all’acquisizione di capacità produttiva già funzionante dimostra la maturità raggiunta dal settore eolico nel nostro Paese.

Per Alerion Clean Power, la capacità di monetizzare i propri asset a valutazioni interessanti costituisce un elemento di forza nella competizione di mercato, permettendo al gruppo di mantenere una struttura finanziaria flessibile e dinamica.

