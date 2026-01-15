Azioni STM - BorsaInside.com

Le azioni STMicroelectronics stanno registrando oggi un progresso dell’1,3% a 24,45 euro confermando il trend al rialzo in atto nel 2026. Nel corso dell’ultimo mese il titolo ha messo a segno un rialzo del 9% a dimostrazione della forte attrattiva degli investitori verso il comparto dei semiconduttori. Alla base di questa dinamica ci sono sia fattori settoriali che sviluppi specifici legati ai fondamentali della società e al contesto globale dei chip.

Il rally di STM segue un newsflow particolarmente positivo dal settore, trainato in modo significativo dai conti trimestrali di Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), primo produttore mondiale di semiconduttori. Il mercato sta reagendo con entusiasmo ai risultati superiori alle attese di TSMC, considerata un indicatore di riferimento per l’andamento dei chip a livello globale e un benchmark per le aziende europee del settore, tra cui anche STM.

Conti TSMC e l’effetto traino sul settore

TSMC ha reso noto di aver chiuso il quarto trimestre con utile netto in aumento del 35%, pari a 505,7 miliardi di dollari taiwanesi (circa 16 miliardi di dollari Usa), superando nettamente le stime degli analisti che alla vigilia erano state fissate a 478,4 miliardi. Si è trattato del settimo trimestre consecutivo di crescita a due cifre per il colosso tech e tutto questo grazie alla forte domanda di semiconduttori per applicazioni di intelligenza artificiale e da forniture a clienti chiave come Nvidia e Apple.

A questo punto le previsioni per il primo trimestre 2026 indicano ricavi in crescita fino al 40% annuo, pari a 35,8 miliardi di dollari, con un aumento degli investimenti in capitale (capex) al 37%, circa 56 miliardi di dollari. Si tratta di dati che evidenziano un settore ancora in espansione, con domanda robusta e visibilità sui flussi di ricavi futura, elementi che alimentano l’ottimismo degli investitori nei confronti di STM, pur operando in un contesto globale con dazi e incertezze commerciali.

Una nota sulla geopolitica: nonostante le tensioni legate ai dazi tra Taiwan e Stati Uniti, TSMC ha beneficiato del boom dell’IA e di investimenti rilevanti negli Stati Uniti: la società ha già stanziato 100 miliardi di dollari, di cui 65 miliardi destinati a tre impianti in Arizona, con uno già operativo. L’attenzione del governo statunitense al rafforzamento della supply chain dei chip ha ulteriormente rafforzato il sentiment sul settore, generando un effetto positivo su titoli come STM.

Insomma è TSMC la prima beneficiaria dei suoi conti ma l’effetto domino su STM è palese.

Azioni STM da comprare per Equita

Ieri gli analisti di Equita avevano migliorato la loro view sulle azioni STM aumentando a buy il rating (comprare) e alzando il target price da 22 a 30 euro per azione nell’ambito di una visione più costruttiva sul titolo. La revisione della sim milanese è stata il riflesso di una combinazione di fattori: i segnali di miglioramento nei business ciclici, l’accelerazione dei trend strutturali di medio termine come l’IA e in ultimo i benefici tangibili attesi dai numeri del 2026 e soprattutto del 2027.

Secondo la sim milanese, inoltre, il piano di efficienze avviato nel 2024-25 starebbe iniziando a produrre i primi risultati, aumentando la redditività operativa e dando maggiore visibilità sui margini futuri.

Gli esperti hanno infine sottolineato come, con la maggiore chiarezza sui dati 2026, il mercato si potrebbe concentrare rapidamente sulle prospettive 2027, andando a premiare multipli di valutazione nella fascia alta del range storico per STM.

Un giudizio troppo ottimistico dagli analisti milanesi? In realtà no perchè il giorno prima era stata Jefferies ad alzare a 29 euro il target price confermando il rating buy da tempo in essere. Insomma c’è una generalizzata vulgata positiva sulle azioni STM.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

