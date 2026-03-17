Comprare azioni Amplifon - BorsaInside.com

In sintesi — quello che devi sapere:

💶 Operazione da 2,3 miliardi : Amplifon acquista GN Hearing con un mix di cassa (1,69 mld) e 56 milioni di azioni proprie. Closing atteso entro fine 2026.

: Amplifon acquista GN Hearing con un mix di cassa (1,69 mld) e 56 milioni di azioni proprie. Closing atteso entro fine 2026. 🏭 Trasformazione strategica : da semplice catena retail di negozi di apparecchi acustici, Amplifon diventa anche produttore, integrando verticalmente tutta la filiera.

: da semplice catena retail di negozi di apparecchi acustici, Amplifon diventa anche produttore, integrando verticalmente tutta la filiera. 📉 Mercato freddo: il titolo Amplifon ha perso fino al 7,7% il giorno dell’annuncio — una reazione tipica davanti a maxi-acquisizioni che portano con sé debito e incertezza.

L’affare

Il gruppo milanese Amplifon — leader mondiale nella distribuzione di apparecchi acustici — ha annunciato l’accordo definitivo per rilevare GN Hearing, divisione uditiva della danese GN Store Nord. Il prezzo pattuito è di circa 2,3 miliardi di euro su base cash and debt-free: 1,69 miliardi in contanti e 56 milioni di azioni Amplifon, con GN Store Nord che diventerà il secondo maggiore azionista del gruppo italiano con una quota di circa il 16%.

Non si tratta di una semplice acquisizione finanziaria. È una mossa che ridisegna l’identità stessa di Amplifon, trasformandola da pure player della distribuzione a operatore verticalmente integrato, capace di controllare sia la produzione degli apparecchi sia la rete di vendita e assistenza al paziente.

Cosa cambia per il gruppo

Sulla base dei risultati 2025, il nuovo gruppo avrà ricavi aggregati per circa 3,3 miliardi di euro e un Ebitda adjusted pro-forma aggregato di circa 830 milioni, con un margine di circa il 25%. A questi numeri si aggiungono oltre 20.000 dipendenti, più di 700 ricercatori e un portafoglio di oltre 2.800 brevetti, con attività operative in più di 100 Paesi.

GN Hearing porta in dote anche una presenza geografica ben bilanciata: nel 2025 il business ha generato circa 1 miliardo di euro di ricavi, con il 49% proveniente dalle Americhe, il 28% dall’Europa e il restante 23% dal resto del mondo. Un profilo che si sposa bene con la rete distributiva di Amplifon, tradizionalmente più forte in Europa.

Secondo il CEO Enrico Vita, uno degli obiettivi storici era accelerare ulteriormente negli Stati Uniti, il mercato più grande del settore a livello mondiale, e questa operazione offre esattamente quella leva.

Le sinergie attese

Il vero argomento strategico dell’operazione ruota attorno alle sinergie industriali. Fino ad oggi Amplifon acquistava gli apparecchi acustici da fornitori terzi, tra cui proprio GN Hearing. Internalizzare quella produzione significa tagliare i margini di intermediazione e guadagnare controllo su tutta la catena del valore.

Voce Dettaglio Sinergie nette sull’Ebitda attese 60–80 milioni di euro entro il 2029 Quota sinergie da internalizzazione produzione ~85% del totale Leva finanziaria post-closing ~3x Ebitda Aumento di capitale previsto fino a 750 milioni di euro Riduzione leva prevista entro 2–3 anni dal closing

La quota rimanente delle sinergie, legata a ricavi aggiuntivi e innovazione tecnologica, non è ancora stata quantificata — ma rappresenta un potenziale ulteriore che il management ha volutamente lasciato fuori dalle proiezioni ufficiali, con un atteggiamento conservativo che gli analisti tendenzialmente apprezzano.

Come viene finanziata l’operazione

La componente in contanti sarà finanziata tramite un prestito ponte in euro, che Amplifon prevede di rifinanziare successivamente attraverso un mix di debito, capitale e strumenti equity-linked, con un aumento di capitale fino a un massimo di 750 milioni di euro. Ampliter e Tamburi Investment Partners hanno già confermato il loro sostegno finanziario all’operazione e la disponibilità a partecipare al futuro aumento di capitale.

La reazione di Borsa

Il mercato ha accolto la notizia con una certa freddezza. Il titolo Amplifon ha perso fino al 7,7% il giorno dell’annuncio. Una reazione che non sorprende: le operazioni di questa dimensione, con debito significativo e un aumento di capitale all’orizzonte, tendono a pesare sul prezzo nel breve periodo, indipendentemente dalla qualità strategica dell’accordo.

Intermonte ha comunque confermato la raccomandazione “Outperform” sulle azioni con target di prezzo a 19 euro, sottolineando come l’operazione crei un leader globale verticalmente integrato, rafforzando Amplifon su innovazione, sviluppo prodotti e presenza nei mercati chiave, in particolare negli Stati Uniti.

Cosa significa per chi investe

Per l’investitore, questa vicenda va letta su due orizzonti temporali. Nel breve, il titolo sconterà l’incertezza tipica delle grandi acquisizioni: debito più alto, aumento di capitale in arrivo, iter regolatorio da completare. Chi è già azionista dovrà probabilmente mettere mano al portafoglio per evitare la diluizione.

Nel medio-lungo periodo, però, la tesi industriale è solida. Il settore dell’audiologia beneficia di tendenze demografiche strutturali – l’invecchiamento della popolazione e la crescente consapevolezza sui problemi uditivi – e la verticalizzazione della catena produttiva può migliorare stabilmente i margini. Se le sinergie annunciate si realizzeranno nei tempi previsti e la leva finanziaria rientrerà come pianificato entro il 2028-2029, Amplifon potrebbe uscire da questa operazione con una posizione competitiva nettamente più forte di quella attuale. Il rischio principale non è strategico, ma esecutivo: integrare due organizzazioni, culture e sistemi produttivi diversi non è mai banale.

💬 Cosa ne pensiamo

L’operazione ha una logica industriale convincente. Amplifon non si limita a comprare quote di mercato: cambia natura, diventando un attore integrato capace di innovare lungo tutta la filiera. Le sinergie attese sono ambiziose ma non campate per aria – e il fatto che l’85% derivi dall’internalizzazione produttiva le rende relativamente concrete. Il calo in Borsa è comprensibile ma non drammatico: il mercato prezza l’incertezza di breve, non la distruzione di valore. Chi ha pazienza e crede nella crescita del settore ha buone ragioni per guardare con interesse ai prossimi 18 mesi.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Investi con Freedom24 senza commissioni 📊 Idee di investimento degli analisti

Titoli con rendimento medio potenziale fino al 16%

Titoli con rendimento medio potenziale fino al 🔒 Sicurezza e trasparenza

i tuoi asset sono custoditi in conti separati

i tuoi asset sono custoditi in 💸 0 commissioni su azioni ed ETF

per iniziare a investire in modo efficiente Il capitale è a rischio. 👉 Scopri Freedom24