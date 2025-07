Dividendo Piquadro - BorsaInside.com

Su Borsa Italiana la stagione dei dividendi è oramai agli sgoccioli (la stragrande maggioranza delle quotate ha già staccato la cedola), eppure non mancano delle quotate che stanno deliberando solo ora l’ammontare della loro cedola. E’ questo il caso di Piquadro che, nell’ambito dell’approvazione dei conti del bilancio 2024-2025, ha definito quale sarà l’ammontare della cedola. In generale i risultati dell’esercizio 1° aprile 2024 – 31 marzo 2025 sono stati positivi (su sia l’utile netto che il fatturato). Di conseguenza positive sono state anche le indicazioni in materia di remunerazione degli azionisti. Puntuale riscontro della soddisfazione degli investitori per entrambi i paragrafi del bilancio è arrivato dalla borsa. Le azioni Piquadro, infatti, si stanno avvicinando al giro di boa delle 13.30 con un rialzo di oltre 2 punti percentuali a quota 2,47 euro. Grazie alla progressione, Piquadro migliora sia la prestazione mensile che quella anno su anno. Rispetto ad un mese fa i prezzi sono ora più alti dell’8 per cento mentre anno su anno il verde è del 14 per cento.

Insomma quanto sta accadendo oggi alla società attiva nell’ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria, è la dimostrazione della capacità di condizionamento di conti e trimestrali sull’andamento del titolo. Una correlazione che, a prescindere ora dal caso specifico di Piquadro, dovrebbe sempre essere tenuta in debita considerazione prima di operare. Ora anche con il servizio di trading nazionale del broker eToro.

📈 Scopri di più sul trading nazionale di eToro (sito ufficiale)

Dividendo Piquadro 2024-2025: ammontare e data di stacco

Il consiglio di amministrazione di Piquadro ha deciso di proporre all’assembla degli azionisti la destinazione integrale dell’utile maturato nell’esercizio 2024/2025 a pagamento di un dividendo per un esborso complessivo pari a 7 milioni di euro. Nel comunicato stampa diffuso dalla società si fa poi riferimento ad una sorta di tecnicismo: l’ammontare del dividendo unitario di Piquadro è definito sulla base delle azioni in circolazione. Di conseguenza un rapido calcolo permette di quantificare la cedola unitaria che sarà staccata a valere sull’esercizio 2024/ 2025 in 0,148209 euro.

Due le date che gli azionisti devono ricordare: 4 agosto e 6 agosto. La prima è quella della data d stacco del dividendo mentre la seconda è quella della data di pagamento.

I conti 2024/2025 di Piquadro nel dettaglio

Un dividendo così generoso come quello che il consiglio di amministrazione di Piquadro ha intenzione di assegnare si spiega alla luce degli ottimi conti consegnati dalla quotata.

Nel dettaglio, il fatturato consolidato si è attestato a 183,6 milioni di euro, registrando un incremento dell’1,9 per cento rispetto ai 180,3 milioni di euro dello stesso periodo dell’esercizio precedente. Una crescita contenuta, ma indicativa della stabilità e della capacità del gruppo di mantenere un andamento positivo anche in un contesto economico complesso.

Molto più marcato il miglioramento dell’utile netto di gruppo, che ha raggiunto i 11,6 milioni di euro, in aumento di circa 1,1 milioni di euro rispetto al 31 marzo 2024, pari a una crescita del 10 per cento. Questo risultato è stato raggiunto grazie ad una efficace gestione dei costi e una buona redditività operativa.

Per quanto riguarda la posizione finanziaria netta, il gruppo ha registrato un valore negativo pari a 30,2 milioni di euro. Il management ha precisato che questo dato include l’impatto dell’applicazione del principio contabile IFRS 16, che ha inciso per circa 43,1 milioni di euro, in peggioramento rispetto ai 40,6 milioni di euro negativi del 2024.

A prima vista il dato può sembrare negativo, tuttavia la posizione finanziaria netta adjusted, ovvero depurata dagli effetti dell’IFRS 16, si è mantenuta positiva e pari a 12,9 milioni di euro, seppur in calo rispetto ai 16,8 milioni registrati al 31 marzo 2024. Quindi Piquadro al termine dell’esercizio ha rivelato una solida gestione finanziaria nonostante l’incremento degli oneri legati ai principi contabili internazionali.

Accanto ai conti dell’ultimo esercizio, non manca poi un riferimento a quello che potrebbe accadere in futuro. Il management del Gruppo sembra mantenere una visione ottimistica, ritenendo possibile registrare tassi di crescita superiori a quelli conseguiti nell’esercizio appena concluso, grazie a una strategia focalizzata sull’innovazione, l’internazionalizzazione e l’efficienza operativa.

Volendo quindi trarre delle conclusioni non solo il bilancio 2024/2025 è stato positivo ma la stessa guidance sul nuovo esercizio non è da meno. L’assist, quindi, è in realtà doppio.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live eToro 50$ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita IQ Option 50€ - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.