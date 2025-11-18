Aumento capitale AVIO - BorsaInside.com

Sull’aumento di capitale di AVIO è pronto a calare il sipario. La società quotata sul segmento STAR ha reso noto che si è chiuso il periodo di offerta in opzione. Con una percentuale di adesione pari al 98,83 per cento l’operazione ha raccolto circa 395 milioni di euro. Si tratta di numeri che non lasciano spazio alle interpretazioni: una risposta solida da parte degli azionisti esistenti e degli investitori istituzionali era attesa e una risposta solida c’è stata. Tenendo conto che l’attuale contesto di mercato è caratterizzato da tassi elevati e crescente selettività nei confronti delle operazioni diluitive, la quasi totale sottoscrizione può essere interpretata come un segnale di fiducia nella capacità di AVIO di eseguire il proprio piano industriale.

I risultati dell’aumento di capitale di AVIO

Esauriti i termini per la sottoscrizione dell’offerta in opzione, restano da collocare in Borsa 306.332 diritti inoptati, che corrispondono a un massimo di 229.749 nuove azioni (circa l’1,17 per cento del totale). Il controvalore residuo, poco meno di 4,7 milioni di euro, è marginale rispetto alla dimensione complessiva dell’operazione e non appare in grado di condizionare in modo significativo l’esito finale. L’offerta dei diritti inoptati nelle sedute del 19 e 20 novembre 2025 sarà comunque un ulteriore test dell’interesse del mercato secondario, in particolare alla luce della natura altamente specialistica del business di AVIO.

La struttura dell’offerta, ricordiamo 20,37 euro per azione, nel rapporto di 3 nuove azioni ogni 4 diritti, implica una valutazione che il mercato sembra avere considerato coerente con le prospettive di lungo periodo dell’azienda attiva nella produzione e nello sviluppo di sistemi di lancio spaziale e di sistemi di propulsione solida, liquida e criogenica. Tuttavia, l’impatto diluitivo resta significativo e, a questo punto, il focus ora si sposta sulla capacità della stessa AVIO di trasformare il rafforzamento patrimoniale in un incremento della competitività industriale.

Ad ogni modo, in vista dell’ultima fase della ricapitalizzazione, la presenza di un robusto consorzio di garanzia guidato da Jefferies e Morgan Stanley (Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners), con Banca Akros come co-Bookrunner, è palese che va a ridurre l’incertezza residua sull’integrale buona riuscita dell’aumento. Questo elemento, pur essendo prassi per operazioni di questa scala, evidenzia l’interesse delle banche di investimento nel mantenere una copertura ampia su un emittente ritenuto strategico per la filiera spaziale europea.

Broker consigliato (5/5) ✓ N.1 in Italia Deposito minimo ZERO ✔️ Broker regolamentato SCOPRI DI PIÙ Recensioni ✓ N.1 in Italia

✓ Regime Fiscale Amministrato

✓ Buono Amazon fino a 15.000€ * Avviso di rischio * Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Prospettiva di AVIO nel post-aumento di capitale

L’analisi prospettica su AVIO pone tuttavia alcune questioni cruciali. E’ fuori discussione che l’aumento di capitale di AVIO rafforza la posizione finanziaria, ma non elimina le sfide operative. La quotata dello STAR si trova in una fase delicata: deve consolidare l’affidabilità dei lanciatori Vega, accelerare lo sviluppo del Vega C e aumentare la propria capacità competitiva in un mercato dominato da player globali con capacità finanziarie molto superiori. Inoltre, la crescente pressione concorrenziale, soprattutto nel segmento dei lanciatori leggeri, implica la necessità di investimenti continui in innovazione, materiali avanzati e propulsione.

Per gli investitori, la chiave di lettura potrebbe quindi essere l’evoluzione del portafoglio ordini nei prossimi trimestri e la capacità di AVIO di tradurre il rafforzamento patrimoniale in marginalità operative più stabili.

L’esito positivo dell’aumento di capitale rappresenta un passo importante, ma la performance futura dipenderà dall’esecuzione industriale e dalla capacità dell’azienda di posizionarsi all’interno di un ecosistema spaziale in piena trasformazione.

Broker consigliato (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Per Intesa Sanpaolo le azioni AVIO possono arrivare a 49,5 euro

Proprio al futuro di AVIO sembra guardare il report di Intesa Sanpaolo arrivato alcuni giorni fa. Gli analisti della banca guidata da Messina hanno confermato il rating buy ossia comprare ma al tempo stesso hanno tagliato il target price a 49,5 euro contro i 66 euro precedenti. Questo è il valore a cui il titolo dell’aerospazio potrebbe arrivare secondo Intesa SP. Si tratta di un valore decisamente ambizioso se si tiene conto di quello che è l’attuale prezzo della quotata. Nonostante il downgrade di target price, quindi, c’è un forte potenziale di upside.

Anche Equita ha di recente ribadito il buy sulle azioni AVIO ma in questo caso il target price è collocato a 37 euro (tra l’altro in rialzo rispetto ai 30 euro precedenti).

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com