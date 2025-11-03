A2A - BorsaInside.com

Giornata di forte entusiasmo per A2A sul listino milanese. Il titolo della multi-utility italiana ha chiuso in deciso rialzo, superando il 6% dopo una promozione significativa da parte di Morgan Stanley, che l’ha inserita tra le sue top pick nel comparto europeo delle utility. La banca d’investimento ha rivisto al rialzo il prezzo obiettivo da 2,55 a 3,25 euro, sottolineando come l’attuale valutazione offra margini di crescita interessanti e un potenziale extra legato allo sviluppo dell’infrastruttura per data centre nel Nord Italia.

Secondo gli analisti, le azioni A2A risultano scambiate con multipli inferiori rispetto ai principali concorrenti europei del settore. La società presenta infatti un rapporto prezzo/utili stimato a 11 volte per il 2026 e un EV/EBITDA pari a 6 volte, numeri sensibilmente più bassi rispetto alla media del comparto (13x e 8,5x).

Questo sconto, unito a una prospettiva di crescita costante degli utili e a un profilo finanziario solido, fa emergere un’opportunità di investimento interessante per chi cerca un mix tra stabilità, dividendi e potenziale di apprezzamento sul mercato.

A2A offre, secondo Morgan Stanley, un ritorno complessivo stimato attorno al 12%, grazie a un dividendo superiore al 4% e a un aumento atteso dell’utile per azione nell’ordine del 7% annuo.

Un rendimento strutturalmente superiore a quello offerto dal BTP decennale, con uno spread positivo di oltre un punto percentuale. Un dato che diventa ancora più rilevante se si considera la politica di payout dell’azienda, orientata a una crescita del dividendo di almeno il 4% l’anno fino al 2035, una delle strategie più trasparenti e di lungo respiro nel panorama corporate italiano.

La banca statunitense ha inoltre messo l’accento su un fattore strategico spesso trascurato dal mercato: l’esposizione geografica della società. La forte presenza di A2A nel Nord Italia e, in particolare, nell’area milanese, potrebbe trasformarsi in un vantaggio competitivo chiave se si confermerà il trend di sviluppo dei data centre sul territorio.

Un settore in rapida espansione che richiede infrastrutture energetiche avanzate e servizi affidabili, ambito in cui il gruppo può giocare un ruolo centrale. Per Morgan Stanley, questa rappresenta una sorta di “opzione gratuita” incorporata nel titolo, ovvero un potenziale upside non ancora pienamente valorizzato dai prezzi attuali.

Oltre a un target di base rivisto a 3,25 euro, gli analisti indicano uno scenario rialzista fino a 4 euro per azione, ipotizzando condizioni favorevoli sui mercati energetici, maggiore capacità produttiva e un costo del capitale più contenuto.

Il caso più conservativo resta fissato a 2 euro, con rischi legati in particolare alla volatilità dei prezzi energetici, alle condizioni climatiche che influenzano la produzione e alla correlazione con lo spread BTP-Bund, storicamente significativa per titoli infrastrutturali italiani.

A livello operativo, Morgan Stanley si aspetta un EBITDA ordinario pari a 2,25 miliardi nel 2025, in crescita fino a 2,41 miliardi nel 2027, con utile per azione compreso tra 0,22 e 0,24 euro nel periodo. Il gruppo mantiene un posizionamento finanziario equilibrato, con una capitalizzazione di circa 8 miliardi e un indebitamento netto stimato intorno ai 6,3 miliardi entro fine 2025, valori giudicati gestibili in relazione alle prospettive industriali.

Il mercato guarda ora al Capital Markets Day del 12 novembre, indicato da Morgan Stanley come possibile catalizzatore per ulteriore interesse istituzionale. L’evento potrebbe fornire dettagli più precisi sulle nuove opportunità legate alla digitalizzazione e all’infrastruttura data-driven, rafforzando ulteriormente la visione positiva sul titolo.

