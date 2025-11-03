Un edificio con la scritta Morgan Stanley e in primo piano sul lato destro, un riquadro nero con una freccia verde verso l'alto
A2A - BorsaInside.com
🚀 Prova il conto Demo Gratuito su eToro - Subito 100.000€ virtuali 💎🔥

Giornata di forte entusiasmo per A2A sul listino milanese. Il titolo della multi-utility italiana ha chiuso in deciso rialzo, superando il 6% dopo una promozione significativa da parte di Morgan Stanley, che l’ha inserita tra le sue top pick nel comparto europeo delle utility. La banca d’investimento ha rivisto al rialzo il prezzo obiettivo da 2,55 a 3,25 euro, sottolineando come l’attuale valutazione offra margini di crescita interessanti e un potenziale extra legato allo sviluppo dell’infrastruttura per data centre nel Nord Italia.

Secondo gli analisti, le azioni A2A risultano scambiate con multipli inferiori rispetto ai principali concorrenti europei del settore. La società presenta infatti un rapporto prezzo/utili stimato a 11 volte per il 2026 e un EV/EBITDA pari a 6 volte, numeri sensibilmente più bassi rispetto alla media del comparto (13x e 8,5x).

Questo sconto, unito a una prospettiva di crescita costante degli utili e a un profilo finanziario solido, fa emergere un’opportunità di investimento interessante per chi cerca un mix tra stabilità, dividendi e potenziale di apprezzamento sul mercato.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

A2A offre, secondo Morgan Stanley, un ritorno complessivo stimato attorno al 12%, grazie a un dividendo superiore al 4% e a un aumento atteso dell’utile per azione nell’ordine del 7% annuo.

Un rendimento strutturalmente superiore a quello offerto dal BTP decennale, con uno spread positivo di oltre un punto percentuale. Un dato che diventa ancora più rilevante se si considera la politica di payout dell’azienda, orientata a una crescita del dividendo di almeno il 4% l’anno fino al 2035, una delle strategie più trasparenti e di lungo respiro nel panorama corporate italiano.

🚀 Vuoi investire su azioni in modo facile e sicuro?
Con Fineco puoi operare su azioni in modo semplice e con strumenti avanzati.
👉 Vai su Fineco/a> e scopri le più interessanti opportunità di investimento.

Preferisci fare trading operativo su CFD?
Su BG SAXO puoi fare trading CFD su azioni, forex e materie prime con un’interfaccia moderna e reattiva.
👉 Inizia con BG SAXO e metti alla prova la tua strategia.

💡 Il trading comporta rischi e il capitale è soggetto a perdita. Investi in modo responsabile.

La banca statunitense ha inoltre messo l’accento su un fattore strategico spesso trascurato dal mercato: l’esposizione geografica della società. La forte presenza di A2A nel Nord Italia e, in particolare, nell’area milanese, potrebbe trasformarsi in un vantaggio competitivo chiave se si confermerà il trend di sviluppo dei data centre sul territorio.

Un settore in rapida espansione che richiede infrastrutture energetiche avanzate e servizi affidabili, ambito in cui il gruppo può giocare un ruolo centrale. Per Morgan Stanley, questa rappresenta una sorta di “opzione gratuita” incorporata nel titolo, ovvero un potenziale upside non ancora pienamente valorizzato dai prezzi attuali.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Oltre a un target di base rivisto a 3,25 euro, gli analisti indicano uno scenario rialzista fino a 4 euro per azione, ipotizzando condizioni favorevoli sui mercati energetici, maggiore capacità produttiva e un costo del capitale più contenuto.

Il caso più conservativo resta fissato a 2 euro, con rischi legati in particolare alla volatilità dei prezzi energetici, alle condizioni climatiche che influenzano la produzione e alla correlazione con lo spread BTP-Bund, storicamente significativa per titoli infrastrutturali italiani.

Potrebbe interessarti anche: 📈Social Trading: cos’è e come funziona il copy trading

A livello operativo, Morgan Stanley si aspetta un EBITDA ordinario pari a 2,25 miliardi nel 2025, in crescita fino a 2,41 miliardi nel 2027, con utile per azione compreso tra 0,22 e 0,24 euro nel periodo. Il gruppo mantiene un posizionamento finanziario equilibrato, con una capitalizzazione di circa 8 miliardi e un indebitamento netto stimato intorno ai 6,3 miliardi entro fine 2025, valori giudicati gestibili in relazione alle prospettive industriali.

Il mercato guarda ora al Capital Markets Day del 12 novembre, indicato da Morgan Stanley come possibile catalizzatore per ulteriore interesse istituzionale. L’evento potrebbe fornire dettagli più precisi sulle nuove opportunità legate alla digitalizzazione e all’infrastruttura data-driven, rafforzando ulteriormente la visione positiva sul titolo.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker
Rating
4.9 /5
Caratteristiche
0.0 Spread in pip
Opportunità Conto demo gratuito
Broker
Rating
3.5 /5
Caratteristiche
Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Opportunità Apri demo live
Broker
Rating
4.6 /5
Caratteristiche
Oltre 750 CFD disponibili
Opportunità Demo 5000$
Broker
Rating
3.9 /5
Caratteristiche
Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Opportunità Prova demo gratuita
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹

Telegram
🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe
  • Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti 
  • Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1
  • Fai trading 7 giorni su 7

74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider

Scopri di più su iFOREX.it

Novità da non perdere

Cambio AUD/NZD: quali previsioni per i prossimi mesi?
Cambio AUD NZD
Cambio AUD/NZD: quali previsioni per i prossimi mesi?
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori Azioni AI
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Azioni da Comprare
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Prezzo Bitcoin oggi oltre i 120.000$: ecco perché ottobre può essere il mese della svolta
BTC 2025
Prezzo Bitcoin oggi oltre i 120.000$: ecco perché ottobre può essere il mese della svolta
Perchè il prezzo dell’oro non si ferma più e come sfruttare il trend ->
Prezzo Oro
Perchè il prezzo dell’oro non si ferma più e come sfruttare il trend ->
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani
Azioni Alphabet
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani

Migliori Piattaforme di Trading

Broker del mese
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
CONTO DEMO GRATUITO Recensioni
  • 0.0 Spread in pip
  • Piattaforme di trading avanzate
  • Prezzi DMA su IRESS
74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
APRI DEMO LIVE Recensioni
  • Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
  • Leva fino a 1:30
  • Protezione da Saldo Negativo
74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore.
Deposito minimo 100 USD
Broker regolamentato
DEMO 5000$ Recensioni
  • Oltre 750 CFD disponibili
  • Leva fino a 30: 1
  • Fai trading 7 giorni su 7
70% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro con negoziazioni in CFD con questo fornitore.
Deposito minimo 50$
Broker regolamentato
Prova Demo Gratuita Recensioni
  • Trading online ETF - CRYPTO - CFD
  • Licenza: CySEC - FCA - ASIC
  • Copia i migliori trader del mondo
Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker
Rating
3.5 /5
Caratteristiche
0.0 Spread in pip
Opportunità Conto demo gratuito
Broker
Rating
3.7 /5
Caratteristiche
Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Opportunità Apri demo live
Broker
Rating
4.8 /5
Caratteristiche
Oltre 750 CFD disponibili
Opportunità Demo 5000$
Broker
Rating
4.6 /5
Caratteristiche
Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Opportunità Prova demo gratuita
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.